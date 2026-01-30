InícioCidades DF
Acolhimento à população em situação de rua ocorre neste fim de semana

Ação está prevista para este sábado (31) e domingo (1º) e irá passar por 15 pontos no Plano Piloto

Abordagem do GDF percorrerá 15 pontos do Plano Piloto
Abordagem do GDF percorrerá 15 pontos do Plano Piloto - (crédito: Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal (GDF) fará a oferta de acolhimento e assistência social a pessoas que estão instaladas em 15 endereços distintos no Plano Piloto, com previsão de início às 9h deste sábado (31), sob coordenação da Casa Civil.

A DF Legal fará o desmonte das estruturas utilizadas pelas pessoas em situação de rua e o transporte dos pertences ao local regular indicado pelo ocupante. Em último caso, o governo levará os objetos pessoais ao depósito da pasta, no SIA Trecho 04, Lotes 1380/1420, para retirada em até 60 dias, sem qualquer custo para o responsável. As pessoas em situação de rua também serão encaminhadas para atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF).

Além do GDF, o acolhimento também envolve as secretarias de Saúde (SES-DF), de Educação (SEEDF), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), de Segurança Pública (SSP-DF), de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Novacap, a Codhab, o Detran-DF, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e o Conselho Tutelar.

Veja abaixo os pontos de ação neste sábado (31/1) e domingo (1º/2):

1. Estacionamento do Ministério da Defesa;
2. L3 Norte, altura da 611 e adjacências;
3. SQN 416, em frente ao bloco M;
4. SQN 216, ao lado do bloco A;
5. SQN 316, atrás da Igreja Messiânica;
6. SQN 310, ao lado da quadra de esportes;
7. SQNW 310, área verde;
8. SQNW 702/703, área verde;
9. Setor Comercial Sul;
10. Estacionamento da estação do metrô da 102 Sul;
11. CLS 102 bloco A, ao lado da Drogasil;
12. Centro POP;
13. Parque da entrequadra 104/105 Sul, em frente à quadra de tênis;
14. SQS 105 bloco C, banca de revista abandonada;
15. CLS 305, ao lado da Drogasil e próximo ao Pão de Açúcar.

Lara Costa

Jornalista pela Universidade de Brasília, atuou no Eu, Estudante e Trabalho&Formação Profissional

Por Lara Costa
postado em 30/01/2026 14:18
