GDF acolhe pessoas em situação de rua na sexta (23/1) em Taguatinga

O Governo do Distrito Federal (GDF) fará acolhimento e assistência social para pessoas em situação de rua instaladas em três endereços distintos em Taguatinga desta sexta-feira (23), às 9h. Se necessário, haverá ação no Setor Hoteleiro Norte, quadras 4 e 5, nas proximidades do Torre Palace Hotel por causa da implosão do edifício, prevista para domingo (25).

A iniciativa é coordenada pela Casa Civil, junto as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Saúde (SES-DF), de Educação (SEEDF), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), de Segurança Pública (SSP-DF), de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Novacap, a Codhab, o Detran-DF, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e o Conselho Tutelar.

O público receberá a oferta de diversos serviços de saúde, educação e assistência social, além de orientação sobre cuidados com animais domésticos e benefícios como deslocamento interestadual. Além disso, serão oferecidos auxílio de R$ 600 (para aqueles sem condições de pagar aluguel), vagas em abrigos, programas de qualificação profissional (como o RenovaDF) e cadastro para unidades habitacionais. Pontos de ação: BR-070, próximo à QNG 46, atrás da escola bilíngue

