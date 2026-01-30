Mais de 10 vítimas ainda não prestaram depoimento por medo, diz advogado

Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, preso após agredir brutalmente um adolescente de 16 anos, na última sexta-feira (23/1), acumula ao menos quatro acusações semelhantes, segundo o advogado da família da vítima. O jovem agredido segue internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após bater a cabeça contra a porta de um carro durante as agressões.

Apesar da gravidade do caso, Pedro Turra respondia ao processo em liberdade, após pagar fiança no valor de R$ 24,3 mil. Para o advogado da família, Albert Halex, o fato de o agressor ainda não ter sido preso estaria impactado diretamente o andamento das investigações. “Mais de 10 vítimas não testemunharam por estarem com medo. Livre, ele atrapalhava as investigações. As testemunhas se sentiam ameaçadas”, afirmou o advogado.

Durante coletiva realizada na 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), o delegado responsável pelo caso revelou que uma jovem, menor de idade, que teria sido obrigada a ingerir vodca, pode ter sido submetida a atos de tortura praticados por Pedro Turra, segundo os relatos colhidos.

Nesta sexta-feira (30/1), poucas horas após a coletiva, Pedro Arthur teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.



