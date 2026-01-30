Academia de Águas Claras em que Pedro Turra é sócio vira alvo de críticas na internet

A repercussão do caso envolvendo o piloto afastado da Fórmula Delta, Pedro Arthur Turra Basso, 19 anos, ganhou novo desdobramento nas redes sociais. Investigado por agredir um jovem na última sexta-feira (23/1), Pedro é sócio-administrador de uma academia em Águas Claras, no Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após a confirmação da ligação direta do jovem com o estabelecimento, internautas passaram a cobrar publicamente um posicionamento da academia e o desligamento de Pedro do quadro societário da empresa. Revoltados, usuários lotaram o perfil do local no Instagram com críticas, mensagens de indignação e pedidos de boicote.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A vítima é um adolescente de 16 anos que segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, de Águas Claras.











Nos comentários, seguidores questionam a permanência do nome de Pedro Arthur ligado ao negócio e apontam impactos negativos à imagem da empresa diante da gravidade do caso. “A academia tem cultura de agressão?”, escreveu um internauta. Outros cobram transparência e responsabilidade da administração.

Até a última atualização desta reportagem, a academia não havia se manifestado oficialmente sobre as cobranças nem informado se pretende adotar alguma medida em relação à permanência de Pedro Arthur Turra Basso no quadro societário.

Nesta sexta-feira (30/1), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) negou o pedido de prisão preventiva de Pedro Arthur Turra Basso. A decisão foi realizada pelo juiz Wagno Antonio de Souza, da 2ª Vara Criminal de Taguatinga. De acordo com o magistrado, o pedido foi feito de forma irregular, uma vez que a vítima ou seu representante não tem legitimidade para requerer medidas judiciais na fase de inquérito policial.