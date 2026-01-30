Família de adolescente agredido fala em desproporção

Tio afirma que estado de saúde de sobrinho ainda é delicado - (crédito: Paulo Gontijo/CB/DA Press)

Ao comentar os vídeos da agressão, Flávio Henrique Fleury rechaçou qualquer tentativa de minimizar o episódio como uma simples briga. Segundo ele, as imagens deixam clara a desproporção entre o agressor e o adolescente de 16 anos. “Não foi briga. As imagens mostram nitidamente a diferença de tamanho, de força e de idade. Um menino contra um homem muito maior”, afirmou.

O tio destacou que essa diferença torna o episódio ainda mais grave. “É um menino de apenas 16 anos, no início da vida, que se encontra hoje nesse estado, com o crânio aberto e hemorragia. É crucial que a população compreenda a dor que essa família está sentindo.”

Prisão

Na tarde desta sexta-feira (30/1), o piloto afastado da Fórmula Delta Pedro Arthur Turra Basso, que agrediu um adolescente e o deixou em coma, foi preso pela Polícia Civil. Mais cedo, em coletiva de imprensa, o delegado Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia (Vicente Pires), responsável pelo caso, afirmou que considera o autor um "sociopata sem condições de conviver em sociedade".

Pedro Arthur foi preso em flagrante na madrugada de 23 de janeiro. Na ocasião, ele foi acusado de agredir um adolescente de 16 anos, que caiu, bateu a cabeça em um carro e segue internado em estado grave, em coma, na UTI do Hospital Brasília Águas Claras. Após audiência de custódia, o piloto foi liberado mediante pagamento de fiança no valor de R$ 24.315.

Na terça-feira (27/1), Pedro Turra divulgou um vídeo, por meio de sua defesa, em que pede desculpas à família da vítima. "Eu vim aqui pedir perdão à família dele. Nunca foi minha intenção deixar ele desse jeito, no hospital. Nunca imaginei que isso ia acontecer", disse.

