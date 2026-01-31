Ciclista de 59 anos morre após colisão contra moto, no Gama

Um ciclista de 59 anos morreu ao se envolver em uma acidente com uma moto. O fato ocorreu às 19h30 deste sábado (31/1), na entrada da Ponte Alta do Gama.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas para o socorro. No local, encontraram o motociclista e um passageiro com ferimentos leves. Eles foram conduzidos ao hospital.

O ciclista entrou em parada cardiorrespiratória e, apesar dos protocolos de reanimação, não resistiu e faleceu. A via precisou ser interditada para o atendimento.

Os bombeiros não souberam informar a dinâmica do acidente, que deve ser apurada pela Polícia Civil.