Ciclista de 59 anos morre após colisão contra moto, no Gama

O ciclista entrou em parada cardiorrespiratória e, apesar dos protocolos de reanimação, não resistiu e faleceu. O motociclista e um passageiro foram encaminhados ao hospital

Acidente ocorreu no Gama - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Acidente ocorreu no Gama - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um ciclista de 59 anos morreu ao se envolver em uma acidente com uma moto. O fato ocorreu às 19h30 deste sábado (31/1), na entrada da Ponte Alta do Gama. 

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas para o socorro. No local, encontraram o motociclista e um passageiro com ferimentos leves. Eles foram conduzidos ao hospital. 

O ciclista entrou em parada cardiorrespiratória e, apesar dos protocolos de reanimação, não resistiu e faleceu. A via precisou ser interditada para o atendimento.

Os bombeiros não souberam informar a dinâmica do acidente, que deve ser apurada pela Polícia Civil.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 31/01/2026 22:51
