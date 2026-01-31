Forte ventania provoca queda de árvores e de poste em 5 cidades do DF

Registros incluem queda de árvores e de um poste de iluminação - (crédito: CBMDF/Divulgação)

A ventania que atingiu a capital federal na tarde deste sábado (31/1) causou transtornos e mobilizou militares do Corpo de Bombeiros. As equipes atenderam, ao menos, 15 ocorrências de queda de árvores e um poste somente no turno vespertino. Uma delas atingiu dois carros na 410 Sul. Ninguém se feriu.

Segundo a corporação, as regiões mais afetadas foram Asa Sul, Brazlândia, Asa Norte, Lago Norte e Riacho Fundo. Os registros incluem árvores que caíram sobre veículos, obstruíram vias públicas e passagens de pedestres.

Os ventos fortes também provocaram a queda de um poste de iluminação pública, que atingiu um muro residencial no Itapoã. Não houve vítimas.

"O Corpo de Bombeiros mantém equipes atuando em todas as ocorrências, dando prioridade às situações que apresentam maior risco."