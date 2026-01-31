Sobrinho mata tio a facadas em Samambaia Norte

Um jovem foi preso em flagrante depois de esfaquear e matar o tio, na QR 603, em Samambaia Norte. O crime ocorreu por volta das 8h20 deste sábado (31/1).
O Correio apurou que o autor apresentou-se na 26ª Delegacia de Polícia voluntariamente. Logo na entrada da unidade, ele colocou as mãos por alto e confessou o assassinato do familiar. Os policiais foram verificar a informação e constataram os indícios do crime.
Socorristas tentaram reanimar a vítima por cerca de 40 minutos, mas ela faleceu. O sobrinho foi preso em flagrante. A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil.
