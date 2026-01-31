InícioCidades DF
CRIME BRUTAL

Sobrinho mata tio a facadas em Samambaia Norte

Jovem se apresentou na delegacia depois de esfaquear e matar o tio, na QR 603, em Samambaia Norte. O crime ocorreu por volta das 8h20 deste sábado (31/1)

Sobrinho mata tio a facadas em Samambaia Norte - (crédito: Samambaia Mil Graus/Divulgação)
Um jovem foi preso em flagrante depois de esfaquear e matar o tio, na QR 603, em Samambaia Norte. O crime ocorreu por volta das 8h20 deste sábado (31/1).

O Correio apurou que o autor apresentou-se na 26ª Delegacia de Polícia voluntariamente. Logo na entrada da unidade, ele colocou as mãos por alto e confessou o assassinato do familiar. Os policiais foram verificar a informação e constataram os indícios do crime.

Socorristas tentaram reanimar a vítima por cerca de 40 minutos, mas ela faleceu. O sobrinho foi preso em flagrante. A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 31/01/2026 10:38 / atualizado em 31/01/2026 10:39
