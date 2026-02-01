Vídeo: Centenas de torcedores organizados chegam ao DF para Supercopa; policiamento é reforçado

Caravanas das torcidas organizadas chegam à Brasília horas antes do jogo - (crédito: Material cedido)

Centenas de torcedores organizados vinculados à Gaviões da Fiel e a Jovem Fla desembarcaram na capital federal ainda nesse sábado (31/1) para acompanhar o confronto entre Corinthians e Flamengo na Supercopa Rei. A competição é disputada anualmente entre os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O jogo ocorre às 16h, no Estádio Mané Garrincha.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Veja o vídeo:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Desde o meio da semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) passou a monitorar os comboios de torcedores vindos de outros estados. No DF, o acompanhamento foi transferido à Polícia Militar do DF. Segundo a corporação, a segurança foi reforçada na área central de Brasília. Até a última atualização dessa reportagem, nenhuma ocorrência entre as torcidas foi registrada.

Leia também: Bloco da Tesourinha repudia exclusão de edital do carnaval de Brasília

Chegaram ao DF torcedores da Gaviões da Fiel de vários estados do Brasil. Segundo a organização, serão disponibilizados 74 ônibus que sairão da sede da torcida rumo ao estádio. O mesmo ocorre com a Jovem Fla, que atribuiu um valor de R$ 20 e R$ 25 para o transporte até o Mané Garrincha.