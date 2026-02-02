Fevereiro começa com 380 vagas de emprego disponíveis; veja

O número de empregados do setor privado com carteira de trabalho assinada cresceu 2,8% em 2025 na comparação com 2024 - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal ofertam, nesta segunda-feira (2/1), 380 vagas de emprego. As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Os salários chegam a R$ 4,5 mil.

O posto com maior remuneração é o de mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores), em Vicente Pires. São duas vagas abertas para pessoas com experiência prévia na função. Não há exigência de escolaridade mínima.

Já o cargo com mais oportunidades disponíveis é o de auxiliar de logística. Ao todo, são 100 vagas, sendo 50 em Ceilândia Norte e 50 em Santa Maria. É preciso ter ensino fundamental completo, mas não há cobrança de experiência. O salário é de R$ 1.621.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

Com informações da Agência Brasília