Incêndio atinge comércio em Ceilândia e mobiliza Corpo de Bombeiros

Segundo os bombeiros, não houve registro de vítimas e proprietário do estabelecimento fica responsável pelo local

Corpo de bombeiros combate incêndio em comércio
Corpo de bombeiros combate incêndio em comércio

Um incêndio em uma edificação comercial mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) neste domingo (1º/2), em Ceilândia. No local, as equipes encontraram o comércio tomado pelas chamas e com intensa quantidade de fumaça. Os socorristas realizaram imediatamente a avaliação da área, promoveram o isolamento do perímetro para garantir a segurança e iniciaram o combate ao fogo utilizando linhas pressurizadas com água.

A ocorrência foi registrada por volta das 16h17, na QNN 03, conjunto I, e exigiu o atendimento de seis viaturas de socorro. Após a extinção das chamas, foi realizado o trabalho de rescaldo, com o objetivo de eliminar possíveis focos remanescentes. Em seguida, a perícia do CBMDF foi acionada para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Segundo os bombeiros, não houve registro de vítimas, e o proprietário do estabelecimento ficou responsável pelo local após o término da atuação das equipes. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica ou as causas do incêndio.

DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 01/02/2026 18:16
