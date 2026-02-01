Iemanjá é celebrada na 7ª edição da Festa das Águas na Praça dos Orixás

Defumações, banhos de cheiro e entregas de balaios marcaram o primeiro dia da Festa das Águas 2026, evento na Praça dos Orixás que celebra Iemanjá. Na tarde deste domingo (1°/2), a figura da Rainha dos Mares foi levada em cortejo do Paranoá até a antiga Prainha, dando início à festa que continua na segunda-feira (2), dia em que a orixá é oficialmente celebrada, com shows de 7 na Roda, Ellen Oléria, Filhos de Dona Maria e Luedji Luna.

Presidente do Instituto Rosa dos Ventos, responsável por organizar a celebração anual da Prainha, Stéffanie Oliveira ressaltou a importância da Rainha dos Mares em meio à Praça dos Orixás. “Aqui, temos todas as figuras de orixás do mesmo tamanho, com exceção dela. Aqui também é a Praça de Iemanjá, então seria muito estranho se não tivéssemos uma festa em homenagem a ela”, avaliou.

Acompanhada da filha Luara Rodrigues, de apenas um ano de idade, a fisioterapeuta Jéssica Rodrigues, 28, celebrou a Rainha dos Mares pelo sétimo ano seguido. “Eu faço questão de vir sempre, porque Iemanjá, para mim, é mais do que uma divindade, é uma mãe mesmo. É uma figura materna que traz acolhimento, amor e proteção”, definiu a jovem.

Além do público brasiliense, a Festa das Águas atraiu visitantes de outras capitais do Brasil. De passagem por Brasília, o baiano Rubens Neves fez questão de prestigiar a celebração. “O Dia de Iemanjá é uma tradição muito forte entre os soteropolitanos em geral. Embora não seja feriado, nós sempre arrumamos um jeito de ir para festa em celebração à Rainha dos Mares na praia do Rio Vermelho”, detalhou o servidor público de 57 anos.

Um dos principais momentos da celebração, a entrega de balaios tem a sustentabilidade como um dos principais pilares — dentro deles, são colocados apenas flores. “Nenhuma de nossas oferendas ofende o meio ambiente”, garantiu Mãe Baiana de Oyá. “Além disso, nós os colocamos no lago simbolicamente, sempre os trazendo de volta”, explicou. “Nós cuidamos do Lago Paranoá com a nossa vida”, acrescentou.

A organização pede que os participantes também tenham cuidado com os objetos que ofertam a Iemanjá. “Apesar das oferendas em vidros fazerem parte da nossa crença, pedimos que procurem alternativas biodegradáveis de armazenamento e cortejos, não só durante a festa, mas nas práticas do cotidiano. Também é nosso papel preservar as águas, que alimentam a nossa prática espiritual”, defendeu Stéffanie.

Serviço

Festa das Águas

Hoje, das 15h às 22h, na Praça dos Orixás (Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2)

Entrada gratuita e livre para todos os públicos



Programação desta segunda-feira (2/2):

15h - Abertura da Feira Gastronômica e de Artesanato

15h30 - Seminário Marco Zero: Revitalização da Praça dos Orixás

16h - Xirê em homenagem a Iemanjá e Oxum

17h - Entrega dos Balaios

18h - Grupo Cultural Omo Oba Ayrá (DF)

19h - Encontro de Baque Virado (DF), com Mestra Martinha do Coco, Zenga Baque Angola, Boiadeiro Boi Brilhante, Tambores do Amanhecer, Baque Mulher, Baque Dandalunda

20h - 7 na Roda (DF) e Ellen Oléria (DF)

21h - Filhos de Dona Maria (DF) e Luedji Luna (BA)



