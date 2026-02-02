GDF acolhe população em situação de rua no Plano Piloto

Itens pessoais poderão ser transportados ao local indicado pela pessoa ocupante - (crédito: AgÃªncia BrasÃ­lia)

O Governo do Distrito Federal (GDF) oferece acolhimento e assistência social a pessoas que estão instaladas em 21 endereços distintos no Plano Piloto. A ação começa às 9h desta terça-feira (3/2). Às pessoas em situação de rua serão oferecidos diversos serviços em áreas como saúde, educação e assistência social, além de orientação sobre cuidados com animais domésticos, além de benefícios, como deslocamento interestadual.

Além disso, será oferecido um auxílio excepcional de R$ 600 para quem não tiver condições de pagar aluguel. Da mesma forma, estarão disponíveis vagas em abrigos, programas de qualificação profissional, como o RenovaDF, e o cadastro para unidades habitacionais.

Depois de todo o atendimento, a DF Legal fará o desmonte das estruturas das pessoas em situação de rua e o transporte dos pertences ao local regular indicado pelo ocupante. Em último caso, os objetos pessoais serão transportados ao depósito da pasta (no SIA Trecho 4, lotes 1.380/1.420), para retirada em até 60 dias, sem qualquer custo para o responsável.

Coordenada pela Casa Civil, a iniciativa envolve as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Saúde (SES-DF), de Educação (SEEDF), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), de Segurança Pública (SSP-DF), de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), bem como o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Novacap, a Codhab, o Detran-DF, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e o Conselho Tutelar.

Confira os pontos de ação para terça-feira e quarta-feira:

Via de acesso do SGAN 908/909 e do balão da via W5

SGAN 909 e 910, entre a quadra e o parque Burle Marx

SGAN 913, entre o colégio Anjo da Guarda e a Mesquita Islâmica

SGAN 915, ao lado da Casa Menino de Deus

SHCN EQN 315/316 - Igreja Messiânica do Brasil

SCLN 115 Bloco A

Quadra 313/314 Norte, fundos da 1ª Igreja Batista

Área verde entre a 311/312 Norte, fundos da Capela da Divina Misericórdia

Setor Comercial Sul

Buraco do Rato

CLS 102 Bloco A, ao lado da Drogasil

SHIGS 703/704

SGAS 904

Centro Pop

SGAS 902

SES 803, em frente à Embaixada da Venezuela

SES 807 — Via L4 Sul, próximo à Embaixada da Alemanha

CLS 409, ao lado do Bloco A

CLS 209, próximo ao Bloco C

CLS 415, Bloco D, lateral da Loja 20

EQS 214/215, próximo à Escola Parque da SQS 214.