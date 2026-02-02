GDF acolhe população em situação de rua no Plano Piloto

O Governo do Distrito Federal (GDF) oferece acolhimento e assistência social a pessoas que estão instaladas em 21 endereços distintos no Plano Piloto. A ação começa às 9h desta terça-feira (3/2). Às pessoas em situação de rua serão oferecidos diversos serviços em áreas como saúde, educação e assistência social, além de orientação sobre cuidados com animais domésticos, além de benefícios, como deslocamento interestadual.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Acolhimento à população em situação de rua ocorre neste fim de semana
-
Acolhimento no DF será ampliado, diz secretária
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Além disso, será oferecido um auxílio excepcional de R$ 600 para quem não tiver condições de pagar aluguel. Da mesma forma, estarão disponíveis vagas em abrigos, programas de qualificação profissional, como o RenovaDF, e o cadastro para unidades habitacionais.
Depois de todo o atendimento, a DF Legal fará o desmonte das estruturas das pessoas em situação de rua e o transporte dos pertences ao local regular indicado pelo ocupante. Em último caso, os objetos pessoais serão transportados ao depósito da pasta (no SIA Trecho 4, lotes 1.380/1.420), para retirada em até 60 dias, sem qualquer custo para o responsável.
Coordenada pela Casa Civil, a iniciativa envolve as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Saúde (SES-DF), de Educação (SEEDF), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), de Segurança Pública (SSP-DF), de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), bem como o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Novacap, a Codhab, o Detran-DF, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e o Conselho Tutelar.
Confira os pontos de ação para terça-feira e quarta-feira:
Via de acesso do SGAN 908/909 e do balão da via W5
SGAN 909 e 910, entre a quadra e o parque Burle Marx
SGAN 913, entre o colégio Anjo da Guarda e a Mesquita Islâmica
SGAN 915, ao lado da Casa Menino de Deus
SHCN EQN 315/316 - Igreja Messiânica do Brasil
SCLN 115 Bloco A
Quadra 313/314 Norte, fundos da 1ª Igreja Batista
Área verde entre a 311/312 Norte, fundos da Capela da Divina Misericórdia
Setor Comercial Sul
Buraco do Rato
CLS 102 Bloco A, ao lado da Drogasil
SHIGS 703/704
SGAS 904
Centro Pop
SGAS 902
SES 803, em frente à Embaixada da Venezuela
SES 807 — Via L4 Sul, próximo à Embaixada da Alemanha
CLS 409, ao lado do Bloco A
CLS 209, próximo ao Bloco C
CLS 415, Bloco D, lateral da Loja 20
EQS 214/215, próximo à Escola Parque da SQS 214.
Saiba Mais
- Revista do Correio Disney+: 5 filmes e séries que chegam à plataforma em fevereiro de 2026
- Flipar ‘Igrejas de ouro’ brasileiras têm acervo de valor inestimável
- Flipar Cidades com passeios de barco inesquecíveis
- Flipar Carl Sagan: gênio que ajudou a decifrar o universo
- Política Rollemberg protocola pedido de CPI para investigar Master e BRB
- Flipar Polo comercial e ponto estratégico: conheça a história de São Gonçalo