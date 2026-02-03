Suvaquinho da Asa estreia neste sábado (7); confira a programação

Suvaquinho da Asa agita o pré-carnaval com folia para as crianças - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

Anna Júlia Castro* — Mesmo sem ser contemplado no edital do GDF, o bloco Suvaquinho da Asa garante que a folia vai ocorrer com alegria, acessibilidade e segurança para o público do Distrito Federal. O pré-carnaval infantil estreia neste sábado (7/2).

A folia para a criançada e familiares está programada para iniciar às 10h, no estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano – antiga Funarte. O evento é gratuito.

O bloquinho promete uma programação intensa com oficinas, atrações artísticas, parque com mais de 14 brinquedos infláveis, pintura de rosto, equipe de produção e intérprete de Libras.

"Embora a estrutura seja mais reduzida do que em anos anteriores, o público terá conforto e segurança para brincar no Suvaquinho. E pode esperar ainda mais alegria, afeto e atenção", dizem os organizadores.

Vaquinha

A diretoria do bloco recorreu a todos os foliões que desejam curtir o pré-carnaval com suas crianças, abrindo uma vaquinha on-line para angariar parte dos recursos necessários ao custeio de atrações artísticas, estrutura e brinquedos gratuitos.

"Toda contribuição é bem-vinda e faz diferença para colocar o bloco na rua com segurança, qualidade e alegria", divulga o bloco nas redes sociais (@suvaquinhodaasa). A contribuição via Pix pode ser feita pelo seguinte e-mail: suvacodaasa@gmail.com.

Confira a programação do Suvaquinho (7):

10h-10h30: DJ Laine D'Olinda (PE)

10h30 - 11h30: Oficininha Maracatu Vivendo e Batucando (DF)

11h30 - 12h30: Grupo Percussivo Vivendo e Batucando (DF)

12h30 -13h: DJ Laine D'Olinda (PE)

13h - 14h: Grupo Performático Patubatê (DF)