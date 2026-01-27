Suvaquinho da Asa repudia eliminação de edital da Secretaria de Cultra

Suvaquinho da Asa agita o pré-carnaval com folia para as crianças - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

A diretoria do bloco 'Suvaquinho da Asa' — versão infantil do ‘Suvaco da Asa’ — publicou uma nota criticando que o bloco não foi contemplado no resultado final do edital DF Folia 2026, publicado nesta segunda-feira (26/1).

"Causa revolta o fato de que essa decisão se dê exatamente no ano em que o Suvaco da Asa, agremiação que deu origem ao Suvaquinho, completa 20 anos de existência", disse a diretoria em nota.



A organização ressalta que o projeto que foi apresentado atendia a todas a todos os critérios estabelecidos no edital. "Importante destacar que, após a divulgação do resultado parcial do certame (divulgado na última terça-feira (20/1) ), o bloco apresentou recurso contra sua não classificação. Contudo, a ficha de avaliação dessa etapa inicial só foi encaminhada à diretoria faltando duas horas para o encerramento do prazo recursal", afirmou.

Ainda em nota, a equipe responsável pelo bloco questionou a constetação dos recursos apresentados no resultado parcial. "Causa igual espanto o fato de que os argumentos apresentados em nada alteraram o resultado final”, apontou.

Por fim, a diretoria ainda reclamou que “festas e festivais que não possuem natureza carnavalesca foram contemplados no âmbito de um edital destinado ao fomento do carnaval, em detrimento de blocos que efetivamente constroem a folia de rua da cidade”, pontuou.

Além do ‘Suvaquinho da Asa’, outros tradicionais blocos também ficaram de fora da lista definitiva da edição de 2026 do Carnaval, como o ‘Bloco Menino de Ceilândia’, ‘Vai Quem Quer’, 'Quem Chupou Vai Chupar Mais'.

Classificação

Os blocos foram avaliados a partir de critérios técnicos, capacidade de organização, documentos e comprovações, assim como estimativa de público e histórico de atuação cultural. Blocos de diferentes R.A. e porte histórico foram avaliados. Entre os portes, estão: Novo, Pequeno, Médio, Grande, Super, Mega e Território Folia.

Cada porte dos blocos teve uma quantidade diferente de blocos selecionados.

Sendo:

10 classificados na categoria “Novo”

20 na categoria “Pequeno”

15 na categoria “Médio”

15 nos blocos “Grande”

5 na categoria “Super”

8 nos grupos “Mega”

3 na categoria Território Folia