Suvaco da Asa celebra 20 anos e faz esquenta para bloco do dia 7

Diretoria do Suvaco da Asa celebra 20 anos de história e faz esquenta para bloco do dia 7 - (crédito: Isabela Berrogain/D.A/CB Press)

A diretoria do Suvaco da Asa, mais tradicional bloco de pré-carnaval da cidade, se reuniu na tarde deste sábado (31/1) para celebrar 20 anos de história. O encontro, com direito a apresentação da orquestra, também serviu de esquenta para a folia, que ocorre oficialmente no dia 7 de fevereiro, no Eixo Cultural Ibero-americano (Funarte), a partir das 14h.

“São 20 anos trazendo alegria, diversão, folias e histórias. E hoje a gente volta aqui, para o Cruzeiro, onde tudo começou”, afirmou Pablo Feitosa, presidente do bloco. A folia, inclusive, foi batizada em referência ao Sudoeste, que fica a oeste, ou “no sovaco”, da Asa Sul. Em 2016, o espaço ficou pequeno para a quantidade de foliões, e o bloco se mudou para a Funarte.

Na edição deste ano, Pablo garantiu que o Suvaco irá continuar entregando cultura, lazer, diversão, segurança, conforto, brincadeiras e muita alegria, “como sempre fez”. A expectativa é de que cerca de 30 mil pessoas participem da folia dupla, que começa ainda pela manhã, com o bloco infantil Suvaquinho da Asa.

Apesar de não ter sido contemplado no resultado final do edital DF Folia 2026, publicado na última segunda-feira (26/1), o Suvaquinho irá às ruas, ressaltou o presidente do bloco. Por meio das redes sociais, os organizadores estão arrecadando fundos para a realização da folia infantil. Os que desejam ajudar podem contribuir com qualquer valor na chave Pix suvacodaasa@gmail.com.

“A população de Brasília gosta do carnaval. Quando eu cheguei aqui, há mais de 20 anos, a cidade virava um museu em fevereiro. Todo mundo viajava para outros lugares. Hoje, é outra história”, defendeu Pablo.

“É bloco nas ruas, de todas as formas, para todo tipo de público. Então, quem vive, hoje, em Brasília, sabe o quanto a folia cresceu por aqui. Se você for perguntar aos donos de bares e restaurantes ou aos ambulantes, você percebe a diferença que o carnaval faz na economia criativa do Distrito Federal”, ressaltou.

