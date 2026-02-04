DF terá quarta-feira (4/2) nublada, chuvosa e com alta umidade

Para o Distrito Federal, esta quarta-feira (4/2) será nublada e com temperaturas amenas, sob variação de 19ºC e 29ºC; enquanto a umidade terá oscilação maior de 50%, até 95% e 100%. Além disso, durante o dia, também haverá chuva que pela manhã em áreas isoladas, enquanto à tarde e à noite, haverá pancadas e trovoadas isoladas.

Diante disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou o alerta laranja, que indica perigo, para a capital federal por causa de chuvas intensas, válido pelas próximas 24 horas, e também, a possibilidade de tempestade.

Para os próximos dias, a previsão do tempo indica que essas condições meteorológicas vão se manter com poucas variações. Portanto, o meteorologista Danilo Cabral tem algumas recomendações que a população do DF deve tomar frente a chuva e tempestades com raios em locais públicos: procurar abrigo seguro; evitar áreas abertas como campos, estacionamentos e topos de morro, não se abrigar debaixo de árvores, postes ou estruturas metálicas isoladas, se afastar de cercas, portões, antenas, bicicletas e objetos metálicos.

"Dentro de casa, é apropriado evitar usar aparelhos ligados à tomada, como telefone fixo, computador e eletrodomésticos durante a tempestade; desconecte aparelhos eletrônicos da tomada, se possível, antes do início da tempestade. Já em deslocamentos, evite trafegar em vias alagadas: a água pode esconder buracos, bueiros abertos e correnteza forte, nunca atravesse alagamentos a pé ou de carro, se estiver dirigindo durante tempestade forte, reduza a velocidade, aumente a distância do veículo à frente, e tenha atenção extra."



