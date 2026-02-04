Fluminense pode ter Hércules e Soteldo contra o Bahia

O técnico do Fluminense recebeu notícias animadoras na reapresentação do elenco nesta terça-feira (3/2). O volante Hércules e o atacante Soteldo finalizaram o processo de transição física e, consequentemente, treinaram sem restrições com o restante do grupo no campo. Com a evolução clínica, existe a possibilidade real de ambos integrarem a delegação que viaja para enfrentar o Bahia, nesta quinta-feira, às 19h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica tomará a decisão final após a atividade prevista para esta quarta-feira.

Os dois atletas desfalcaram a equipe durante toda a pré-temporada devido a lesões sofridas ainda na reta final de 2025, durante a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. Por conta desse atraso na preparação física, o departamento médico e a comissão técnica adotaram uma postura de cautela, visando evitar sobrecargas musculares neste início de calendário.

Cenário tático e concorrência no Fluminense

O retorno de Hércules é aguardado com grande expectativa. Titular absoluto na última temporada, o volante recebeu sondagens de outros clubes, mas a diretoria tricolor bancou sua permanência por considerá-lo peça-chave. Dessa forma, a tendência é que ele retome seu posto na equipe titular ao lado de Martinelli assim que estiver 100% apto, superando a concorrência de Bernal e Nonato.

Por outro lado, a situação de Soteldo apresenta novos desafios. O venezuelano, que atua pelos lados do campo, ganhou a sombra de Savarino, reforço contratado para o setor e que possui características de armação diferentes. Contudo, Soteldo segue como a principal alternativa de drible e velocidade, seja iniciando as partidas ou como uma arma para o segundo tempo.

O Fluminense busca manter o 100% de aproveitamento no Brasileirão. A equipe tricolor faz parte do grupo de líderes que venceu na estreia e tenta somar mais três pontos em Salvador.