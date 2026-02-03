Clima: DF está sob aviso laranja para chuvas intensas, alerta Inmet

Separe o guarda-chuva. O Distrito Federal está sob aviso laranja de chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta segunda-feira (3/2), a temperatura mínima chegou a 19 °C, no Plano Piloto, e a máxima deve atingir 28 °C. A umidade relativa do ar permanece elevada após atingir 100% no Paranoá, com mínima prevista entre 60% e 65% ao longo do dia, cenário que favorece a ocorrência de chuvas.

De acordo com a meteorologista do Inmet, Pâmela Ávila o aviso laranja segue em vigor por precaução. “No entorno do DF há muitas condições de tempestade. Essas nuvens podem se deslocar para a região, por isso mantemos o DF coberto pelo aviso de chuva intensa”, afirmou. A especialista contou que, mesmo com possibilidade pontual de aberturas de sol no período da tarde, a tendência é de que as temperaturas não se elevem de forma significativa.

As chuvas previstas para o DF devem ocorrer de forma irregular, com maior intensidade em algumas regiões. Segundo a meteorologista, áreas como Recanto das Emas e Planaltina costumam registrar maior volume de chuva quando comparadas ao Plano Piloto. “Nessas localidades, a chuva tende a ser um pouco mais forte. Já nas demais regiões, predominam pancadas isoladas, variando de fraca a leve”, detalhou.

A previsão indica que essas condições devem se manter ao longo da semana, com pouca variação no padrão do tempo. No entanto, na quinta (5/2), o cenário muda com o indicativo de tempo mais chuvoso durante grande parte do dia, com pouquíssimos ou nenhum período de abertura de sol.