Jovem de 19 anos é acusado de extorsão contra adolescente

Polícia lançou mandado de prisão preventiva e de apreensão em Bauru, onde o suspeito estava - (crédito: Divulgação)

Jovem de 19 anos é acusado de extorsão contra uma adolescente residente em Taguatinga. Ambos se conheceram na plataforma de jogos “Roblox” e manteram um relacionamento virtual, que perdurou por alguns meses, contudo a vítima optou por encerrar o relacionamento, o que não foi aceito pelo autor.

Após o término ele teria conseguido acesso ao computador da vítima e passou exigir a retomada do relacionamento e também ameaçava e exigia a prática de atos sexuais para serem gravados. Contudo, os familiares da vítima perceberam que havia algo errado, descobriram as mensagens e procuraram a delegacia para o registro da ocorrência no fim do ano passado.

Após a apuração, o suspeito foi identificado, teve prisão decretada, sendo também expedido mandado de busca e apreensão para sua residência na cidade de Bauru, em São Paulo. Além disso, nesta quarta-feira (4/2), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 17ª delegacia de polícia (DP), lançou um mandado de prisão temporária.

O autor será recolhido a carceragem local e poderá responder pelos crimes de extorsão, invasão de dispositivo informático e armazenamento de imagem de cena de sexo de adolescente.