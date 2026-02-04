Jovem de 19 anos é acusado de extorsão contra adolescente

Jovem de 19 anos é acusado de extorsão contra uma adolescente residente em Taguatinga. Ambos se conheceram na plataforma de jogos “Roblox” e manteram um relacionamento virtual, que perdurou por alguns meses, contudo a vítima optou por encerrar o relacionamento, o que não foi aceito pelo autor.
Após o término ele teria conseguido acesso ao computador da vítima e passou exigir a retomada do relacionamento e também ameaçava e exigia a prática de atos sexuais para serem gravados. Contudo, os familiares da vítima perceberam que havia algo errado, descobriram as mensagens e procuraram a delegacia para o registro da ocorrência no fim do ano passado.
Após a apuração, o suspeito foi identificado, teve prisão decretada, sendo também expedido mandado de busca e apreensão para sua residência na cidade de Bauru, em São Paulo. Além disso, nesta quarta-feira (4/2), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 17ª delegacia de polícia (DP), lançou um mandado de prisão temporária.
O autor será recolhido a carceragem local e poderá responder pelos crimes de extorsão, invasão de dispositivo informático e armazenamento de imagem de cena de sexo de adolescente.
