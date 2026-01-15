Homem é preso por esquema de extorsão ligado a streaming clandestino

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu mandado de prisão contra um homem de 24 anos suspeito de liderar um esquema de extorsão e ameaças ligado à venda clandestina de serviços de streaming. A prisão foi realizada por agentes da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).

Segundo a investigação, há cerca de 50 ocorrências registradas em que o suspeito aparece como autor, que adotava um padrão de intimidação contra clientes que decidiam cancelar ou interromper o pagamento de serviços de TV Box comercializados de forma informal.

O delegado Marcos Miranda, da 26ª DP, explica que, após o cancelamento, o homem passava a exigir das vítimas taxas de cancelamento e supostas anuidades inexistentes, com cobranças que, em alguns casos, superavam R$ 10 mil. Para localizar clientes que mudavam de endereço, o investigado se passava por entregador de plataformas de comércio eletrônico, como Shopee e Shein, e assim obtinha a localização exata das vítimas.

Com o endereço em mãos, as mensagens evoluíam para ameaças de morte e agressões físicas. Segundo os relatos, o suspeito mencionava nomes de filhos, citava locais frequentados pelas famílias e utilizava linguagem agressiva para coagir as vítimas.

A investigação aponta ainda que o homem divulgava fotos dos alvos em redes sociais, oferecendo recompensas por informações sobre o paradeiro dos casais, além de proferir ofensas morais, especialmente contra mulheres. Em um dos casos, a polícia apura se o estresse causado pelas ameaças contribuiu para que uma vítima, grávida, sofresse um aborto em agosto de 2025. Em outro episódio, o suspeito teria ameaçado matar toda a família de uma das vítimas, caso um suposto débito não fosse pago. O homem vai responder por extorsão.