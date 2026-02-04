Queda de elevador deixa mulher ferida e mobiliza bombeiros em Samambaia

A queda de um elevador mobilizou o Corpo de Bombeiros (CBMDF) na noite dea terça-feira (3/2), na Colônia Agrícola Samambaia. O equipamento despencou até o primeiro subsolo de um prédio residencial de cinco andares, deixando uma mulher ferida e outras sete pessoas presas na cabine.

Segundo relato das vítimas aos bombeiros, o elevador estava entre o segundo e o terceiro andar quando ouviram um forte barulho. Em seguida, o equipamento caiu até o primeiro subsolo do prédio. Diante do cenário, os militares aplicaram o protocolo de segurança para resgate em ambiente confinado e realizaram a retirada segura de todos os ocupantes.

Uma mulher sofreu trauma moderado em uma das pernas e foi encaminhada para uma unidade hospitalar. De acordo com o CBMDF, ela estava consciente, orientada e em estado estável. Um homem adulto também se feriu após bater a cabeça, mas recusou o transporte para o hospital. Os outros seis ocupantes não apresentaram ferimentos.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para a ocorrência. Após o resgate, o local foi isolado e permaneceu sob a responsabilidade do responsável legal da edificação.