IPVA 2026: Taxa de licenciamento vence a partir de 23 de fevereiro

O cronograma de vencimento da taxa de licenciamento 2026 foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta quarta-feira (4/2). A Instrução nº 31, de 3 de fevereiro de 2026, estabelece as datas de vencimento cujo cronograma foi definido de acordo com o algarismo final da placa, de 23 a 27 de fevereiro.

A taxa de manutenção de cadastro e renovação do licenciamento anual de veículos automotores já integra o boleto do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que é enviado, por meio dos Correios, ao endereço cadastrado no prontuário do veículo.

Já os proprietários de veículos isentos do IPVA, como os que têm mais de 15 anos, por exemplo, não receberão o boleto em casa. Nesse caso, é necessário que o proprietário acesse o aplicativo Detran-DF Digital ou o Portal de Serviços on-line e consulte os débitos do veículo para emitir a taxa de licenciamento.

Também existe a opção de ir a um posto de atendimento do Na Hora ou do Detran para imprimir o boleto. Nos postos do Detran-DF, o serviço é feito por agendamento, enquanto nos postos do Na Hora, o atendimento acontece por ordem de chegada.

A taxa de licenciamento custa R$ 106,26 para qualquer tipo de veículo registrado no Detran-DF. O pagamento pode ser realizado em uma das cinco instituições credenciadas (Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco de Brasília, Bradesco e Sicoob) além das lotéricas, conforme orientações contidas no boleto.

Requisitos

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a quitação da taxa de licenciamento é um dos requisitos para a regularização do veículo, juntamente com o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) e multas ou débitos vencidos, se houver.

Depois de quitar todos os débitos do veículo, o proprietário deverá emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital (CRLV-e) 2026 por meio do site ou do aplicativo do Detran.

O Detran alerta que não envia o boleto da taxa de licenciamento por e-mail. Confira o cronograma: