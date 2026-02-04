7 vitaminas caseiras para combater o intestino preso

Consumir vitaminas preparadas com frutas e cereais é uma forma natural de ajudar a combater a prisão de ventre. Isso porque muitos dos ingredientes utilizados para compor essas bebidas são ricos em fibras, que ajudam a aumentar o volume do bolo fecal e a estimular os movimentos do intestino.

Além disso, elas servem de alimento para as bactérias benéficas da microbiota intestinal, contribuindo para o equilíbrio da flora e fortalecimento da imunidade local. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25g de fibras.

A seguir, confira 7 receitas de vitaminas caseiras deliciosas e saudáveis para regular o intestino!

1. Vitamina de ameixa com aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de leite de soja gelado

4 ameixas sem caroço

2 colheres de sopa de aveia em flocos

em flocos 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, as ameixas, a aveia e o mel e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

2. Vitamina de abacate com linhaça

Ingredientes

1/2 abacate maduro

maduro 1 colher de sopa de linhaça dourada

200 ml de leite vegetal gelado

2 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Em um recipiente, comece hidratando a linhaça em 2 colheres de sopa de água por cerca de 10 minutos, até formar uma textura gelatinosa. No liquidificador, adicione o leite vegetal, o abacate e a linhaça hidratada. Bata por 1 minuto, até obter uma mistura bem cremosa. Sirva em seguida.

3. Vitamina de pera com morango e chia

Ingredientes

1 pera sem sementes e picada

1 xícara de chá de morango picado

picado 450 ml de leite desnatado

1 colher de sopa de sementes de chia

Pedras de gelo e mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de mamão com banana (Imagem: Maria Wan | Shutterstock)

4. Vitamina de mamão com banana

Ingredientes

Polpa de 1 mamão

1 banana descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 500 ml de leite de aveia

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

5. Vitamina de goiaba com kefir

Ingredientes

1 goiaba vermelha picada

vermelha picada 200 ml de kefir de leite

1 colher de chá de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de manga com iogurte natural (Imagem: Civil | Shutterstock)

6. Vitamina de manga com iogurte natural

Ingredientes

1 manga cortada em cubos

170 g de iogurte natural

100 ml de leite de aveia

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

7. Vitamina de beterraba, maçã e cenoura

Ingredientes

1/2 beterraba crua

crua 1 maçã com casca picada

1/2 cenoura cortada em rodelas

200 ml de leite vegetal

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.