7 vitaminas caseiras para combater o intestino preso

Consumir vitaminas preparadas com frutas e cereais é uma forma natural de ajudar a combater a prisão de ventre. Isso porque muitos dos ingredientes utilizados para compor essas bebidas são ricos em fibras, que ajudam a aumentar o volume do bolo fecal e a estimular os movimentos do intestino.
Além disso, elas servem de alimento para as bactérias benéficas da microbiota intestinal, contribuindo para o equilíbrio da flora e fortalecimento da imunidade local. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25g de fibras.
A seguir, confira 7 receitas de vitaminas caseiras deliciosas e saudáveis para regular o intestino!
1. Vitamina de ameixa com aveia
Ingredientes
- 1 xícara de chá de leite de soja gelado
- 4 ameixas sem caroço
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite, as ameixas, a aveia e o mel e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
2. Vitamina de abacate com linhaça
Ingredientes
- 1/2 abacate maduro
- 1 colher de sopa de linhaça dourada
- 200 ml de leite vegetal gelado
- 2 colheres de sopa de água
Modo de preparo
Em um recipiente, comece hidratando a linhaça em 2 colheres de sopa de água por cerca de 10 minutos, até formar uma textura gelatinosa. No liquidificador, adicione o leite vegetal, o abacate e a linhaça hidratada. Bata por 1 minuto, até obter uma mistura bem cremosa. Sirva em seguida.
3. Vitamina de pera com morango e chia
Ingredientes
- 1 pera sem sementes e picada
- 1 xícara de chá de morango picado
- 450 ml de leite desnatado
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- Pedras de gelo e mel a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
4. Vitamina de mamão com banana
Ingredientes
- Polpa de 1 mamão
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 500 ml de leite de aveia
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
5. Vitamina de goiaba com kefir
Ingredientes
- 1 goiaba vermelha picada
- 200 ml de kefir de leite
- 1 colher de chá de mel
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
6. Vitamina de manga com iogurte natural
Ingredientes
- 1 manga cortada em cubos
- 170 g de iogurte natural
- 100 ml de leite de aveia
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
7. Vitamina de beterraba, maçã e cenoura
Ingredientes
- 1/2 beterraba crua
- 1 maçã com casca picada
- 1/2 cenoura cortada em rodelas
- 200 ml de leite vegetal
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.