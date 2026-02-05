Defesa de adolescente afirma que agressão foi planejada por piloto

Pedro Turra está preso em uma cela individual no Centro de Detenção Provisória da Papuda - (crédito: Paulo Gontijo/Esp.CB/D.A Press)

A defesa da família do adolescente, de 16 anos, que foi agredido brutalmente em 23 janeiro pelo piloto Pedro Arthur Turra Basso, 19, afirmou em nota oficial, nesta quinta-feira (5/2), que as agressões sofridas pelo adolescente foram planejadas.

Segundo o comunicado, depois da prisão de Turra, várias testemunhas se apresentaram na Delegacia para relatar o que ocorreu no dia das agressões.

De acordo com o advogado Albert Halex, os depoimentos reforçam a tese de que o jovem foi vítima de uma "emboscada", motivada por ciúmes envolvendo a ex-namorada de outro piloto, bicampeão brasileiro de Drift. "As testemunhas que se apresentaram estavam presentes no aniversário e representam a “voz” do adolescente", disse.

A defesa destacou que esses desdobramentos só foram possíveis graças a mobilização coletiva, que encorajarou os presentes a relatar o que presenciaram. “Agradecemos a colaboração de todos os envolvidos e reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a justiça ”, afirmou Halex.

Por fim, os representantes da família reiteraram o compromisso com a justiça e ressaltaram que seguirão acompanhando as investigações para que as circunstâncias do caso sejam puradas.