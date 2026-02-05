Obra da primeira escola pública de Arniqueira entra na fase de acabamento

A primeira escola pública de Arniqueira está cada vez mais perto de se tornar realidade. O novo Centro Educacional (CED), executado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), já teve a estrutura do prédio principal concluída e entrou na fase de acabamento e construção da quadra poliesportiva. Com investimento de aproximadamente R$ 13 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF), a unidade atenderá a mais de 1,5 mil alunos dos ensinos fundamental II e médio da rede pública.

Localizada no Setor Habitacional Arniqueira (SHA), Conjunto 4, Área Especial 6, em um terreno de 7.847,93 metros quadrados, a escola ocupa uma área construída de 4.968,79 m², distribuída em dois pavimentos. O espaço fica em uma área estratégica, entre a sede da administração regional e a futura Unidade Básica de Saúde (UBS), e fortalece o conjunto de equipamentos públicos da região.

Atualmente, as equipes atuam nos serviços de reboco, emassamento, pintura e revestimentos, além da instalação dos castelos-d’água. Também já foi iniciada a execução da quadra poliesportiva — que havia sido invadida e agora está totalmente liberada para as obras, juntamente com a construção da guarita e do estacionamento.

O projeto prevê uma estrutura completa, com 18 salas de aula, auditório, biblioteca, sala de música, sala de artes plásticas, sala multimídia, espaços para o grêmio estudantil e apoio pedagógico, além de cozinha industrial, refeitório, vestiários e pátio coberto. A proposta é oferecer um ambiente moderno e adequado para o desenvolvimento educacional e social dos estudantes.

*Com informações da Agência Brasília