Custodiados pulam cerca da unidade de internação do Recanto das Emas

A fuga, segundo relatos, ocorreu por volta das 16h. Na ocasião, os dois acessaram o canteiro da horta da unidade e pularam o muro

Fuga ocorreu na Unire - (crédito: Material cedido ao Correio)
Dois internos lotados na Unidade de Internação do Recanto das Emas (Unire) são considerados foragidos depois de pularem a cerca da instituição nesta quarta-feira (4/2). A dupla tem 18 e 19 anos.

A Unire está localizada na Quadra 101 da região da Granja das Oliveiras. A fuga, segundo relatos, ocorreu por volta das 16h. Na ocasião, os dois acessaram o canteiro da horta da unidade e pularam o muro.

Os dois internos são do Nódulo 4 da unidade. Policiais militares foram acionados para auxiliar na recaptura. Até a última atualização, não havia informações sobre a localização dos fugitivos.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 04/02/2026 21:12
