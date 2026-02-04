Custodiados pulam cerca da unidade de internação do Recanto das Emas

Dois internos lotados na Unidade de Internação do Recanto das Emas (Unire) são considerados foragidos depois de pularem a cerca da instituição nesta quarta-feira (4/2). A dupla tem 18 e 19 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Unire está localizada na Quadra 101 da região da Granja das Oliveiras. A fuga, segundo relatos, ocorreu por volta das 16h. Na ocasião, os dois acessaram o canteiro da horta da unidade e pularam o muro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os dois internos são do Nódulo 4 da unidade. Policiais militares foram acionados para auxiliar na recaptura. Até a última atualização, não havia informações sobre a localização dos fugitivos.