PM captura 217 foragidos da Justiça em janeiro; Ceilândia lidera

Ações da PM envolvem policiamento ostensivo, operações orientadas por inteligência e o compartilhamento de informações entre instituições - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu 217 foragidos da Justiça ao longo dos 31 dias de janeiro de 2026, em ações promovidas em todas as regiões administrativas do DF. O resultado representa média superior a sete prisões por dia.

As ações de captura envolvem o policiamento ostensivo, operações orientadas pelo trabalho de inteligência da PMDF e o compartilhamento de informações entre instituições, o que permite identificar, localizar e retirar de circulação os fugitivos.

Ceilândia lidera o ranking das cidades com o maior número de capturados: 34. Em Brasília, foram 31 prisões. Na sequência, aparecem Samambaia (16), Gama (14) e Recanto das Emas (14).

Outras regiões também apresentaram resultados relevantes, como São Sebastião (13), Taguatinga (11), SCIA/Estrutural (10) e Santa Maria (9). Itapoã e Planaltina registraram oito prisões cada, enquanto Águas Claras contabilizou sete. Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Sobradinho e Vicente Pires tiveram cinco capturas cada.

Segundo a PM, a ação estratégica interrompe ciclos de reincidência criminal e impede que indivíduos já responsabilizados pela Justiça voltem a cometer novos crimes.