Defesa de Pedro Turra faz primeira visita ao cliente na prisão

Piloto Pedro Arthur Turra Basso está preso preventivamente por agredir um adolescente de 16 anos - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A defesa de Pedro Arthur Turra Basso, preso por agredir um adolescente de 16 anos, no dia 23 de janeiro, após uma festa em Vicente Pires, realizou nesta quarta-feira (5/2) a primeira visita ao investigado no Complexo Penitenciário da Papuda, onde ele se encontra preso em cela individual.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em nota divulgada após o encontro, os advogados informaram que Pedro demonstrou profundo arrependimento pelo desenrolar dos fatos narrados e que sua primeira indagação durante a conversa foi sobre a saúde do jovem, que permanece hospitalizado em estado gravíssimo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o comunicado, “Pedro encontra-se abatido e profundamente entristecido diante do momento vivido por todos os envolvidos”. A defesa também destacou que, durante a entrevista, ele demonstrou preocupação com a família, amigos e com a namorada.

Ainda de acordo com a nota, o ex-piloto afirmou confiar plenamente no Poder Judiciário e nas autoridades constituídas. Os advogados relataram que Pedro informou ter recebido, na unidade prisional, o livro "Luz nas Grades" e uma Bíblia.

A defesa divulgou também que Pedro reafirmou seu compromisso de cumprir integralmente a decisão que vier a ser imposta pela Justiça.