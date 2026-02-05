Justiça decreta sigilo em processo contra Pedro Turra

Pedro Turra está preso em uma cela individual no Centro de Detenção Provisória da Papuda - (crédito: Paulo Gontijo/Esp.CB/D.A Press)

O juiz Wagno de Souza, da 2ª Vara Criminal de Taguatinga, determinou o sigilo do processo que investiga a agressão cometida por Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, contra um adolescente de 16 anos. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (5/2).

Turra é acusado de agredir o adolescente em 23 de janeiro, em Vicente Pires. A vítima foi internada e permanece em coma na UTI do Hospital Brasília Águas Claras. O suspeito foi preso em flagrante horas após o crime, mas pagou fiança de R$ 24,3 mil e foi liberado no dia seguinte. Em 30 de janeiro, voltou a ser detido após o surgimento de denúncias de novas agressões relatadas por testemunhas e de indícios de que estaria tentando interferir na investigação.

Após duas negativas na primeira instância, a defesa de Pedro ingressou com um novo pedido de liberdade no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Até a publicação desta reportagem, o habeas corpus não havia sido analisado pela Corte. O jovem segue preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) da Papuda.



