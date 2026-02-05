Senador Jader Barbalho é internado em Belém

O senador Jader Barbalho (MDB-PA) foi internado, nesta quinta-feira (5/2), no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, com quadro de desidratação. A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar, que informou que a internação ocorreu para a realização de exames clínicos.

De acordo com boletim médico, os exames confirmaram o diagnóstico de desidratação, e Barbalho permanecerá em observação médica por um período de 24 horas. O documento informa que a medida foi adotada de forma preventiva, para acompanhamento do quadro clínico.

Segundo o texto, o político foi admitido com indicação de internação hospitalar para reposição volêmica por via endovenosa, administração de medicamentos e realização de exames complementares, conforme os protocolos médicos adotados pela unidade de saúde.

O boletim, assinado pelo médico José Cláudio Monteiro Rodrigues, aponta que o paciente encontra-se consciente, lúcido e orientado em tempo e espaço, sem evidências de déficit motor, mantendo estabilidade clínica sob acompanhamento de equipe multiprofissional.

A nota também destaca que o Hospital Beneficente Portuguesa do Pará segue prestando toda a assistência necessária a ele, observando os protocolos institucionais e os padrões de segurança assistencial.

Aos 81 anos, Jader Barbalho tem mais de cinco décadas dedicadas à vida pública. Além do atual mandato no Senado, presidiu a Casa entre 2001 e 2002 e já ocupou os cargos de governador do Pará, deputado federal, deputado estadual e vereador de Belém.