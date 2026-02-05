Receita do DF apreende R$ 450 mil em bebidas sem nota fiscal

Segundo o balanço da Receita do DF, as mercadorias apreendidas somam R$ 2,1 milhões em base de cálculo - (crédito: Divulgação/Receita)

A Receita do Distrito Federal apreendeu quase 30 mil garrafas de bebidas alcoólicas durante operações de fiscalização em rodovias e transportadoras do DF. A carga, avaliada em R$ 450 mil, era transportada com nota fiscal inidônea e foi retida por suspeita de sonegação de impostos.

A apreensão ocorreu em uma ofensiva da Receita, entre os dias 1º e 5 de fevereiro, para coibir irregularidades fiscais no transporte de mercadorias. Além das bebidas alcoólicas, os fiscais encontraram mais de 50 mil unidades de isotônicos e refrigerantes sem nota fiscal.

Também foram apreendidos 38 mil quilos de sebo bovino, 32 mil quilos de frango, além de madeira, portas e janelas de aço, eletrônicos, casacos de couro e materiais de construção, todos com algum tipo de irregularidade tributária. Segundo o balanço da Receita do DF, as mercadorias apreendidas somam R$ 2,1 milhões em base de cálculo, o que resultou na lavratura de autos de infração que geraram R$ 996,5 mil em crédito tributário, entre impostos e multas.