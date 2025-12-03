Botox, cosméticos e alimentos irregulares são apreendidos pela Secretaria de Economia

Mercadorias e cosméticos utilizados para a redução de rugas e outros problemas estéticos faciais, avaliados em R$ 4,3 milhões, foram apreendidos pela Receita Federal entre a madrugada de terça-feira (2/12) e esta quarta-feira (3/12). Os itens estava com notas fiscais irregulares.

Além dos cosméticos, também foram recolhidos estimuladores de colágeno e preenchedores cutâneos injetáveis — também focados no rejuvenescimento — e que também estavam com notas fiscais irregulares.

Os auditores também recolheram bombons e suplementos alimentares que estavam escondidos sob palhas na carroceria de uma carreta. Segundo a Secretaria de Economia, todas essas mercadorias estavam irregulares com a legislação tributária.

O coordenador de escalação tributária da SEEC, Silvino Nogueira Filho, explicou o impacto da apreensão realizada. "O crédito tributário, que seria o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) mais as multas rendeu um cálculo de R$ 1,715,000", afirmou.