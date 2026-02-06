Pré-Carnaval altera o trânsito no DF neste fim de semana. Confira o que muda

Acessos das vias Eixão, do ERLS e do ERWS à Galeria dos Estados. Também será bloqueado o acesso do Eixão à via ERWS, com desvio do fluxo de veículos para a via S3. - (crédito: | Reprodução: Detran-DF)

Neste fim de semana, com os eventos de pré-Carnaval, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará intervenções em vias da Asa Sul e do Cruzeiro e no Eixo Monumental. Mudanças começam nesta sexta (6/2), às 23h59.

Eixão Sul

Considerando a realização do Bloco Beco Elétrico, que acontecerá sábado, a partir das 20h, na Praça da Galeria dos Estados, o Detran-DF fará intervenções nas vias próximas ao local do evento.

Nesta sexta-feira (6/2), às 23h59, será realizado o fechamento de todos os acessos das vias Eixão, do ERLS e do ERWS à Galeria dos Estados. Também será bloqueado o acesso do Eixão à via ERWS, com desvio do fluxo de veículos para a via S3.

Durante o evento, as equipes de fiscalização do Detran-DF atuarão na região para garantir a fluidez do trânsito e coibir infrações.

Parque da Cidade

No Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, no sábado (7/2), será realizado o evento Me Leva Festival. A partir das 16h, os agentes do Detran-DF atuarão no controle de tráfego nas imediações do local, em pontos fixos e realizando o patrulhamento na região, a fim de melhorar a fluidez, auxiliar a travessia de pedestres e coibir infrações.



As equipes farão a sinalização da faixa de desaceleração para a entrada e a saída de veículos dos estacionamentos 1 e 2. Além disso, também vão sinalizar as faixas de pedestres nas proximidades do Pavilhão de Exposições.

Cruzeiro

Neste sábado, a partir das 13h, devido ao Bloco Desodorante do Suvaco, as equipes do Detran-DF farão o fechamento da alça de acesso da via S1, no Eixo Monumental, para a Avenida das Jaqueiras, na altura do Cruzeiro. A previsão é de que a via seja liberada às 22h.



Setor Bancário Sul (SBS)

Em razão da realização dos eventos de pré-Carnaval dos blocos Galo Cego, no sábado (7/2), e Carnaval Urgente, no domingo (8/2), o Detran-DF fará interdições no Setor Bancário Sul (SBS). Os eventos serão realizados no estacionamento da Quadra 2, próximo ao edifício do Banco de Brasília (BRB).

Na sexta-feira (6/2), a partir das 23h59, os agentes de trânsito farão a interdição da via interna do SBS. Em um trecho, próximo ao local do evento, o sentido da circulação de veículos será invertido, passando o fluxo a seguir pela contramão.

Além de realizar os bloqueios viários, as equipes de fiscalização do Detran-DF atuarão durante os eventos para garantir a fluidez do trânsito e coibir infrações. A previsão é que as interdições ocorram até as 22h, do domingo (8).

Eixo Monumental – Eixo Cultural Ibero-americano

No domingo (8/2), o estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte) recebe o Bloco Cafuçu do Cerrado. A partir das 14h, a via de ligação, S1/N1, em frente à Feira da Torre, será fechada, sendo destinada aos vendedores ambulantes. A via de ligação no sentido N1/S1 permanecerá liberada para o tráfego de veículos.

Para garantir a segurança dos pedestres, o Detran-DF irá sinalizar travessias no Parque da Cidade e na via de ligação N1/S1, próxima à Feira da Torre. Além disso, o acesso à via S2, pela via S1, na altura do Parque da Cidade, será interditado. O trecho isolado na via S2 facilitará a passagem de pedestres.

Durante o evento, além do auxílio na travessia de pedestres, os agentes de trânsito farão patrulhamento na região para garantir a fluidez e coibir infrações. A recomendação é que o público utilize os estacionamentos do Clube do Choro, Parque da Cidade, Brasil 21 e Feira da Torre. A previsão é que as interdições viárias permaneçam até as 22h.

*Com informações do Detran-DF