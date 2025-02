Carnaval em Brasília: confira as alterações no trânsito

Mudanças no trânsito ocorrerão do dia 1º ao dia 4 de março - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

O trânsito do Distrito Federal terá mudanças significativas durante o carnaval 2025, especialmente na região central de Brasília, onde as vias Avenida S2 e a Esplanada dos Ministérios estarão interditadas. Para garantir a segurança viária e a mobilidade dos foliões, a Polícia Militar (PMDF), por meio do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTRAN), atuará em conjunto com o Departamento de Trânsito (Detran-DF). As mudanças começam a valer a partir de amanhã e vão até 4 de março.

As interdições terão início às 10h da manhã de sábado (29/2), com horários distintos de liberação. Na Esplanada, o bloqueio permanecerá até as 2h da manhã do dia seguinte, sendo reaberto durante a madrugada. Já na Avenida S2, o trecho compreendido entre o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e os Correios permanecerá fechado durante todo o período de Carnaval.

Confira as mudanças no trânsito durante o carnaval (foto: Divulgação/PMDF)

Outras restrições serão implementadas, confira:

Esplanada dos Ministérios: entre os dias 1º e 4 de março, as vias S1 e N1 e a Esplanada dos Ministérios estarão fechadas das 11h às 2h. A circulação será retomada diariamente das 2h às 11h;

Via S2: o trecho entre o Museu Nacional da República e o cruzamento da Quadra 5 do Setor Comercial Sul permanecerá interditado durante todo o Carnaval;

O acesso a estacionamentos e vias adjacentes será controlado, incluindo a Quadra 4 do Setor Comercial Sul, destá fechado desde às 19h dessa quinta-feira (27);

Os ônibus terão passagem livre pela alça leste da Rodoviária, garantindo o deslocamento dos foliões;

A PMDF utilizará barreiras New Jersey e bloqueios físicos rígidos para impedir invasões de veículos não autorizados e garantir a proteção dos pedestres.

Confira as mudanças no trânsito durante o carnaval (foto: Divulgação/PMDF)

Fiscalização e transporte público

Nas áreas de maior circulação de foliões, a corporação reforçará o policiamento, com foco na revista pessoal, para impedir a entrada de objetos proibidos, como garrafas de vidro e armas brancas. A segurança também será intensificada nas estações do metrô, especialmente nas estações Central, Galeria, Arniqueira, Águas Claras e Concessionárias.

A fim de facilitar o deslocamento da população e reduzir o número de veículos particulares nas ruas, o transporte público terá tarifa gratuita durante o período festivo.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) anunciou um esquema especial de transporte para o carnaval. A frota de ônibus terá reforço de 90 veículos extras por dia, com viagens adicionais para atender ao aumento da demanda.

O Metrô-DF também ampliará o funcionamento: Sábado, segunda e terça-feira: das 5h30 à 1h. Domingo: das 7h à 1h.

Até as 23h30, todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque. Após esse horário, apenas a estação Central permitirá embarque, enquanto as demais funcionarão exclusivamente para desembarque.

Já o programa Vai de Graça começa à meia-noite do sábado (1º/3) e segue até as 23h59 de terça-feira (4/3), permitindo viagens gratuitas de ônibus e metrô durante todo o feriado.

Confira as mudanças no trânsito durante o carnaval (foto: Divulgação/PMDF)

Recomendações para os foliões

A PMDF orienta os foliões a estarem atentos às alterações no trânsito e a utilizarem, sempre que possível, o transporte público. Para aqueles que optarem por táxis ou transporte por aplicativo, pontos específicos estarão disponíveis na Feira da Torre, Estação Rodoviária e Clube do Choro.

A combinação de álcool e direção é sempre um perigo. Por isso, não dispense a responsabilidade no trânsito. Como parte das medidas preventivas, serão realizadas blitzes da Lei Seca ao longo do período carnavalesco para coibir infrações e aumentar a segurança viária.

A operação contará ainda com um Posto de Comando na Cidade da Segurança Pública, localizado no estacionamento superior norte da Torre de TV, que servirá como base para as forças de segurança e ponto de apoio aos foliões.

Para mais detalhes sobre as interdições e o esquema de segurança do Carnaval 2025, a população pode acompanhar as redes sociais da PMDF e do Detran-DF, além dos informes oficiais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do DF.

*Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).