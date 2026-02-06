Unidade móvel de odontologia leva atendimento gratuito para Itapoã e Paranoá

Os atendimentos serão prestados em um ônibus adaptado com dois consultórios clínicos - (crédito: | Foto: Divulgação/Sefami-DF )

Famílias em situação de vulnerabilidade social das regiões administrativas do Itapoã e do Paranoá recebem o projeto Sorriso Perfeito, Família Feliz neste mês e até o final de março.

A iniciativa da Secretaria da Família (Sefami-DF), em parceria com o Instituto Onda do Sorriso, oferece serviços gratuitos de limpeza, restauração, extrações, próteses, aplicação de flúor e implantes, além de educação em saúde, com oficinas de escovação supervisionada e palestras para famílias, reforçando a adoção de hábitos saudáveis. Os atendimentos serão prestados em um ônibus adaptado com dois consultórios clínicos.

O Itapoã será a primeira região administrativa a receber o projeto, que dura até 22 deste mês. A unidade móvel atenderá à comunidade no estacionamento do Centro de Ensino Fundamental Doutora Zilda Arns, na Quadra 378, Conjunto N, AE, Del Lago, em dois turnos diários (8h às 12h e 14h às 18h), de segunda a sexta-feira.

Já o Paranoá recebe o projeto do dia 23 deste mês a 31 de março, com atendimento no estacionamento do CEM 1 Quadra 4 Conjunto A AE 2 do Paranoá. Ambos os locais funcionam em dois turnos diários (8h às 12h e 14h às 18h), de segunda a sexta-feira.

Conforme informações da Sefami-DF, a falta de cuidados odontológicos adequados compromete a autoestima, além dos impactos fisiológicos, como dificuldades de mastigação, digestão e fala, assim como o desempenho escolar e profissional, e pode desencadear quadros de exclusão social.

"Esse projeto resgata a autoestima das famílias, devolve dignidade às pessoas que não possuem acesso fácil a esses cuidados, e a nossa secretaria está empenhada em aproximar cada vez mais as famílias vulneráveis ao acesso à saúde", pontuou o titular da Sefami-DF, Rodrigo Delmasso.