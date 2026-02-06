TJDFT abre curso gratuito de educação financeira; saiba como participar

O programa tem o objetivo de revisar hábitos financeiros, estimular a poupança e promover mentoria para pessoas em vulnerabilidade - (crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press)

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de educação financeira do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). O programa tem o objetivo de revisar hábitos financeiros, estimular a poupança e promover mentoria para pessoas em vulnerabilidade. Os interessados podem se inscrever por meio deste link, sem limite de data.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Começa a contagem regressiva para a AgroBrasília 2026



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A iniciativa faz parte do Projeto Jornada, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e visa oferecer atividades de educação para aqueles que solicitarem atendimento no Programa de Prevenção e Tratamento do Superendividamento, do TJDFT, assim como ação preventiva para servidores e ao público geral.

As aulas são realizadas a distância, com mentorias on-line que ocorrem às segundas-feiras, das 19h às 20h, ministradas pelos professores e economistas do projeto. Também está disponível um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas dos alunos.

Atendimento jurídico

O Programa de Prevenção e Tratamento do Superendividamento atua na esfera pré-processual, com atendimento de endividados por meio de oficinas. Ao fim do processo, o devedor poderá participar de uma sessão de conciliação coletiva com os credores dos débitos. Para participar, o interessado deve fazer a solicitação por meio do Canal Conciliar.

Leia também: Nota Legal convoca donos de R$ 853,5 mil para retirar prêmios

