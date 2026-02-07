"Vou continuar brigando por justiça", diz tio de adolescente morto

Vigilia para o adolescente de 16 anos internado em estado gravíssimo que sofreu agressão de Pedro Turra - (crédito: Vitoria Torres/CB/D.A Press)

Morreu, na manhã deste sábado (7/2), o adolescente Rodrigo Castanheira, aos 16 anos. O jovem foi espancado por Pedro Turra, 19, na saída de uma festa. Ao Correio, o tio de Rodrigo, Flávio Henrique Freury, desabafou sobre a notícia. "Eu ainda não estou acreditando. A mãe do Rodrigo me contou hoje. Todo mundo está sem chão. Como fisioterapeuta, eu estava com tanta esperança, me apegando aos detalhes. Mas a luta não acabou. Vou continuar brigando por justiça", lamentou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O adolescente faleceu após 16 dias internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, em Águas Claras, após ser espancado na saída de uma festa, em Vicente Pires. Rodrigo não resistiu às complicações provocadas por um traumatismo craniano severo, consequência direta da violência sofrida na madrugada de 23 de janeiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Agressor segue preso

Pedro Arthur Turra Basso, piloto acusado do crime, segue preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória (CDP) do Complexo Penitenciário da Papuda. Segundo as investigações, a agressão teve início após um desentendimento banal, motivado por um comentário durante a saída do evento.

O que começou como uma troca de palavras terminou em uma sequência de golpes que deixou Rodrigo inconsciente no chão. Mesmo desacordado e sem condições de se defender, o adolescente continuou sendo agredido. A queda provocou uma lesão grave na cabeça, agravada pela continuidade das agressões, conforme apontado pela Polícia Civil.