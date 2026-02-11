Senadores do DF protocolam requerimento para ouvir Ibaneis sobre BRB-Master

Senadores devem convidar Ibaneis para ir ao Senado falar sobre BRB-Master - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os três senadores do Distrito Federal protocolaram um requerimento na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) solicitando que o governador Ibaneis Rocha (MDB) seja convidado a prestar esclarecimentos sobre as negociações envolvendo a operação de compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília (BRB). A ideia é que o governador preste esclarecimentos ao Grupo de Trabalho montado na comissão para acompanhar e analisar os desdobramentos da liquidação do Master. Ao Correio, o governador afirmou que irá declinar do convite.

Para que o convite seja feito, é preciso haver uma votação na comissão, que deve acontecer na próxima sessão, marcada para o dia 24 de fevereiro.

O texto do requerimento, assinado pelos senadores Leila Barros (PDT), Izalci (PL) e Damares Alves (Republicanos) e protocolado na CAE na terça-feira (10/2), diz que "foi o Governador do Distrito Federal quem decidiu politicamente pela aquisição do Banco Master pelo BRB, banco público pertencente à população do Distrito Federal, assumindo protagonismo direto na condução do processo".

"O comparecimento do Governador Ibaneis Rocha contribuirá para o esclarecimento dos fatos, a transparência institucional e o fortalecimento do controle parlamentar, objetivos que norteiam a atuação do Senado Federal e desta Comissão, especialmente em temas que envolvem o sistema financeiro nacional, bancos públicos e a correta aplicação de recursos que pertencem à sociedade", afirma outro trecho do documento.

Como o chamamento deve ser feito em forma de convite, não há obrigação de comparecimento por parte do governador.