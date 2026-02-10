Pedido de impeachment contra Ibaneis apresentado em 2025 é arquivado na CLDF

Um pedido de impeachment contra o governador Ibaneis Rocha apresentado na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) em janeiro de 2025 foi arquivado nesta terça-feira (10/2) pela Procuradoria-Geral da Casa.
O pedido havia sido protocolado pelo jornalista Antônio Vitor Leitão alegando que o governo teria cometido os seguintes crimes de responsabilidade, no âmbito do caso BRB-Master: crime contra o Sistema Financeiro Nacional; fraude e manipulação de mercado de capitais; atentado contra o patrimônio do Distrito Federal; crime contra a economia popular; e crime de improbidade administrativa.
A procuradoria manifestou-se pelo arquivamento sumário da denúncia.
Ao Correio, o governador Ibaneis Rocha afirmou que permanece despreocupado. “Como a motivação é só política, esse será o caminho de todos os pedidos”, disse. “Permaneço tranquilo com minha consciência e com a certeza que só fiz, ao longo desses anos, o melhor para Brasília. Ao contrário dos meus antecessores, que são classificados como os piores governadores de Brasília”, acrescentou.
Os três pedidos de impeachment apresentados neste ano na CLDF ainda não foram analisados pela procuradoria da Casa.
Por Mila Ferreira
postado em 10/02/2026 16:42