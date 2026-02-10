Pedido de impeachment contra Ibaneis apresentado em 2025 é arquivado na CLDF

Um pedido de impeachment contra o governador Ibaneis Rocha apresentado na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) em janeiro de 2025 foi arquivado nesta terça-feira (10/2) pela Procuradoria-Geral da Casa.





O pedido havia sido protocolado pelo jornalista Antônio Vitor Leitão alegando que o governo teria cometido os seguintes crimes de responsabilidade, no âmbito do caso BRB-Master: crime contra o Sistema Financeiro Nacional; fraude e manipulação de mercado de capitais; atentado contra o patrimônio do Distrito Federal; crime contra a economia popular; e crime de improbidade administrativa.





A procuradoria manifestou-se pelo arquivamento sumário da denúncia.





Ao Correio, o governador Ibaneis Rocha afirmou que permanece despreocupado. “Como a motivação é só política, esse será o caminho de todos os pedidos”, disse. “Permaneço tranquilo com minha consciência e com a certeza que só fiz, ao longo desses anos, o melhor para Brasília. Ao contrário dos meus antecessores, que são classificados como os piores governadores de Brasília”, acrescentou.



