Concurso vai premiar pesquisadores que analisam realidade de mulheres

O Sebrae no Distrito Federal e o Centro Universitário IESB incentivam a produção científica como parte da programação do Movimente 2026. É o 1º Concurso Nacional de Artigos Científicos do Projeto Movimente. Idealizada pelo Sebrae no Distrito Federal em 2023, a iniciativa teve sua primeira edição no início de 2024 e agora acontece no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, nos dias 3 e 4 de março, com a proposta de articular políticas voltadas à participação feminina na economia. As inscrições vão até o dia 12 de fevereiro e devem ser feitas através do formulário online.

A iniciativa é uma oportunidade para pesquisadores contribuírem com artigos científicos que analisem problemas sociais relacionados à realidade das mulheres e apresentem diagnósticos, evidências, recomendações e políticas públicas, com potencial de aplicação prática e impacto social.

Os trabalhos devem abordar temas como a promoção da autonomia econômica feminina e a superação das desigualdades de gênero. Como eixos prioritários, o edital estabelece o empreendedorismo feminino, a inclusão produtiva, a geração de renda e o desenvolvimento regional.

A seleção contará com uma comissão avaliadora multidisciplinar formada por professores do IESB, agentes públicos e representantes do Sebrae no DF. Os dez artigos com a maior pontuação avançam para a etapa final, prevista para ser acontecida em 4 de março, segundo e último dia de evento, no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada. Na ocasião, uma banca definirá a classificação definitiva.

A premiação prevê o pagamento de R$ 10 mil para o primeiro colocado e R$ 1 mil para cada um dos dez autores selecionados para a fase final. Além do incentivo financeiro, o concurso tem o objetivo de dar visibilidade acadêmica aos projetos e fortalecer a integração entre o ambiente universitário e gestão pública.

Todas as regras sobre formato, documentação e critérios de pontuação constam no edital. Clique aqui.

Dúvidas e/ou informações adicionais, podem ser encaminhadas para o e-mail: edital@iesb.edu.br.