DF terá transporte público gratuito durante o Carnaval

A partir deste sábado (14/2), o programa “Vai de Graça”, de gratuidade para passageiros de ônibus e metrô, estará em vigor até as 23h59 do último dia de Folia (17/2).

Além da gratuidade da passagem, o transporte público também contará com linhas de reforço, com 110 veículos, especialmente durante a dispersão dos blocos. O aumento da frota será realizado conforme a demanda da população.

A medida foi tomada por conta dos pontos facultativos de segunda (16/2) e terça-feiras (17/2). A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) autorizou as empresas a flexibilizarem a oferta de viagens das linhas que passam pela Esplanada dos Ministérios, pelos locais onde estão instituições de ensino e pelo Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

Na quarta-feira de Cinzas (18/2), a programação de ônibus será normalizada, tendo reforço na operação entre 11h e 13h, por causa do início do expediente das repartições públicas locais e federais, às 14h.