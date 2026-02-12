Três RA’s ficam sem energia temporariamente nesta quinta (12/2)

Três RA’s ficam sem energia temporariamente nesta quinta (12) - (crédito: Divulgação)

Moradores de alguns endereços de Sobradinho, Vicente Pires e Planaltina terão o fornecimento de energia interrompido nesta quinta-feira (12/2). O desligamento será realizado pela companhia elétrica Neoenergia, que suspenderá a luz das regiões para manutenção da rede.

Em Sobradinho, o desligamento temporário vai afetar as áreas da DF-150; Ruas 119, 299, 457, 544, 550–551, 554–555, 557 e 578; DF-205, KM 12, Quadra 06; KM 14, Chácara 287; DF-007, KM 12, Quadra 06 do Bananal; Vila Fercal; Engenho Velho, Quadra 10, a partir das 9h às 15h. Já na região de Planaltina, a interrupção será no Arapoanga, Quadras 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15 e 22. Na cidade de Vicente Pires as Ruas 3–5, Quadra 01, QS 07 e Rua 210 serão afetadas.

A suspensão da energia é necessária para manter a população e os profissionais da Neoenergia em segurança.

Além dos desligamentos programados, a energia pode acabar em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.