InícioCidades DF
VAGAS

Agências oferecem vaga de gerente comercial com salário de R$ 5 mil

Cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador

Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em busca de emprego? As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com ofertas de 545 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quinta-feira (12/2). A posição com a maior remuneração do dia é de R$ 5 mil para o cargo de gerente comercial, na Asa Sul. Em Taguatinga, há vaga para técnico em manutenção industrial com salário de R$ 4,2 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). A maioria das oportunidades não tem exigência de experiência comprovada.

Entre as funções estão operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de serviços gerais, atendente de lojas e fiscal de prevenção de perdas estão entre os cargos com maior número de oportunidades, com predominância de funções ligadas ao comércio e aos serviços. As posições estão distribuídas principalmente em Asa Norte, Águas Claras, Riacho Fundo II, São Sebastião e Samambaia Sul. Também há oportunidades sem local fixo de trabalho.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 12/02/2026 09:30
SIGA
x