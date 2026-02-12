Agências oferecem vaga de gerente comercial com salário de R$ 5 mil

Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em busca de emprego? As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com ofertas de 545 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta quinta-feira (12/2). A posição com a maior remuneração do dia é de R$ 5 mil para o cargo de gerente comercial, na Asa Sul. Em Taguatinga, há vaga para técnico em manutenção industrial com salário de R$ 4,2 mil.

Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). A maioria das oportunidades não tem exigência de experiência comprovada.

Entre as funções estão operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de serviços gerais, atendente de lojas e fiscal de prevenção de perdas estão entre os cargos com maior número de oportunidades, com predominância de funções ligadas ao comércio e aos serviços. As posições estão distribuídas principalmente em Asa Norte, Águas Claras, Riacho Fundo II, São Sebastião e Samambaia Sul. Também há oportunidades sem local fixo de trabalho.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).