"Queria ser bombeiro", diz mãe de Rodrigo Castanheira em postagem

O adolescente ficou 16 dias em coma, após ser agredido brutalmente por Pedro Turra, mas teve morte cerebral confirmada, no último sábado - (crédito: Reproduçao redes sociais)

A mãe de Rodrigo Castanheiras, Rejane Fleury, fez uma publicação em homenagem ao filho, que morreu no último sábado (7/2). O adolescente ficou 16 dias em coma, após ser agredido brutalmente pelo piloto Pedro Arthur Turra Basso, mas teve morte cerebral confirmada, no último sábado. No texto, ela relembrou sonhos, planos e descreveu os últimos momentos antes da partida do adolescente de 16 anos.

Na postagem, ela contou que o filho havia compartilhado recentemente o desejo de seguir carreira como bombeiro militar. “Rodrigo me disse no fim do ano passado que queria ser bombeiro e eu o chamei para nadar comigo para treinar pro TAF! Isso não vai acontecer, nem formar, casar e me dar um neto! DEUS buscou seu filho antes de tudo isso acontecer!”, escreveu.

Ela também relatou o momento em que, diante do quadro clínico do filho, disse ter feito uma oração de entrega a Deus. “Mas eu entreguei meu filho pra Ele e disse ‘faça a sua vontade!’ Eu chorei e o entreguei de verdade na sexta-feira a noite, sozinha, no chuveiro, aos prantos e ele se foi no sábado!”, disse Fleury.

Ao final da homenagem, a mãe do adolescente agradeceu ao Corpo de Bombeiros (CBMDF) que participaram da despedida do jovem. “Obrigada aos bombeiros que prestaram esta última homenagem e honraram meu filho!”, acrescentou.