Operação apreende três toneladas de agrotóxicos contrabandeados da China

Uma operação integrada entre o Batalhão Rural da Polícia Militar de Goiás (PMGO) e o Batalhão Rural da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resultou na apreensão de aproximadamente três toneladas de agrotóxicos de origem chinesa, com indícios de contrabando. A carga, considerada de grande volume, estava sendo transportada e armazenada de forma irregular.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: TJDFT decide hoje se Pedro Turra sai da cadeia ou segue preso

A ação teve foi realizada nesta quarta-feira (11/2), após a equipe de inteligência apontar o transporte ilegal dos produtos. No município de Acreúna (GO), equipes do Batalhão Rural da PMGO interceptaram uma van que levava uma grande quantidade de agrotóxicos com suspeita de entrada irregular no país. Durante a abordagem, os policiais notaram a falta de documentação fiscal e autorização para a comercialização da carga.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No decorrer da ocorrência, o Batalhão Rural da PMDF também foi acionado para dar continuidade às investigações. No Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), os militares identificaram o depósito onde o restante do material já estava armazenado. No galpão, além dos agrotóxicos, foram encontrados quatro galões de fertilizantes sem licenciamento e sem identificação correta.

O responsável pelo local não apresentou nota fiscal dos produtos nem autorização dos órgãos competentes para comercialização. Por conta das irregularidades, todo o material foi apreendido e encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde passará por perícia técnica e demais procedimentos legais.