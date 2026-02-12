InícioCidades DF
Carnaval

Trânsito sofre alterações em diversas regiões para a folia brasiliense

Regiões que receberão blocos de carnaval sofrerão mudanças para garantir a segurança e fluidez do trânsito

Motoristas devem portar a versão digital ou a impressa do documento - (crédito: Reprodução: Detran/DF)
Motoristas devem portar a versão digital ou a impressa do documento - (crédito: Reprodução: Detran/DF)

Devido a diversos eventos de carnaval no fim de semana, o Detran-DF fará algumas alterações para garantir um tráfego seguro para motoristas e foliões. As ações ocorrem em vias de Águas Claras, Asa Sul, Parque da Cidade e Taguatinga, tendo início no próximo sábado (14/2) até o domingo de carnaval (15/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A Rua do Lazer de Águas Claras, na Avenida Boulevard Norte, receberá o Bloco Baile da Piki, das 14h às 22h, no sábado (14/2). Para garantir a organização do trânsito, as equipes de fiscalização implantarão sinalização nas vias adjacentes a fim de coibir o estacionamento irregular. Durante os eventos, além de auxiliar na travessia de pedestres, os agentes realizarão patrulhamento na região para assegurar a fluidez do tráfego e coibir infrações.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Confira as modificações no trânsito de Águas Claras
Confira as modificações no trânsito de Águas Claras (foto: Divulgação Detran-DF)

No domingo (15/2), a mesma via receberá outros blocos. Desta vez, o Bloco Florestino, das 9h às 14h, e, em seguida, com o Bloco da Toca, das 14h às 22h. As mudanças no trânsito serão mantidas.

Parque da Cidade – Pavilhão de Exposições

O Pavilhão de Exposições irá receber eventos durante todos os dias de carnaval. O Congresso Geral da União de Mocidades das Assembleias de Deus de Brasília (UMADEB) irá acontecer de sábado até terça-feira (17/2). No primeiro dia, o evento ocorrerá das 18h às 23h. Nos demais dias, ocorrerá das 9h às 23h.

Confira as modificações no trânsito próximo ao Pavilhão de Exposições
Confira as modificações no trânsito próximo ao Pavilhão de Exposições (foto: Divulgação Detran-DF)

Os agentes do Detran-DF atuarão no controle de tráfego nas imediações do Pavilhão, em pontos fixos e realizando o patrulhamento na região a fim de melhorar a fluidez, auxiliar a travessia de pedestres e coibir infrações. As equipes farão a sinalização da faixa de desaceleração para a entrada e a saída de veículos dos estacionamentos nº 1 e nº 2.

Taguatinga

No fim de semana de carnaval, o trânsito de Taguatinga também sofrerá alterações. Das 13h às 20h do sábado (14/2), será realizado o evento carnavalesco do Bloco Mamãe Taguá no estacionamento do Centro Cultural do Taguaparque, em Taguatinga Norte. Já no domingo (15/2),  das 16h às 23h, o mesmo local receberá o Bloco Àsé Dúdú.

Confira as modificações no trânsito em Tagautinga
Confira as modificações no trânsito em Tagautinga (foto: Divulgação Detran-DF)

Nas duas localidades, equipes do Detran-DF farão a sinalização da via principal do Taguaparque, em frente à administração, para evitar que motoristas estacionem de forma irregular. As vias adjacentes serão monitoradas por agentes do Detran-DF e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).

Asa Sul - Setor Bancário Sul 

O Bloco Aparelhinho irá movimentar o Setor Bancário Sul (SBS) no sábado (14/2). Por conta da movimentação do evento, que acontece das 11h às 19h, o Detran irá realizar interdições nas vias próximas ao bloquinho. Visando anteceder os perigos da movimentação, a partir das 23h59 da próxima sexta-feira (13/2), a via interna do SBS será interditada, que será exclusiva para o deslocamento do público. 

Confira as modificações no trânsito no Setor Bancário
Confira as modificações no trânsito no Setor Bancário (foto: Divulgação Detran-DF)

Parque da Cidade - Ana Lídia

Das 13h às 20h, o Bloco da Baratinha irá acontecer no estacionamento do Parque Ana Lídia no domingo (15/2). Equipes do Detran-DF irão realizar interdições no espaço e a implementação de sinalização a partir das 23h59 do sábado (14/2).  O acesso à via S2, pela via S1, na altura do Parque da Cidade, será interditado. O trecho isolado na via S2 facilitará a circulação de pedestres. Aos condutores, a orientação é que utilizem o estacionamento nº 13 do Parque da Cidade.

 

Confira as modificações no trânsito próximo ao Pavilhão de Exposições
Confira as modificações no trânsito próximo ao Pavilhão de Exposições (foto: Divulgação Detran-DF)

  • Confira as modificações no trânsito de Águas Claras
    Confira as modificações no trânsito de Águas Claras Foto: Divulgação Detran-DF
  • Confira as modificações no trânsito de perto do Parque Ana Lídia
    Confira as modificações no trânsito de perto do Parque Ana Lídia Foto: Divulgação Detran-DF
  • Confira as modificações no trânsito em Tagautinga
    Confira as modificações no trânsito em Tagautinga Foto: Divulgação Detran-DF
  • Confira as modificações no trânsito no Setor Bancário
    Confira as modificações no trânsito no Setor Bancário Foto: Divulgação Detran-DF
  • Confira as modificações no trânsito próximo ao Pavilhão de Exposições
    Confira as modificações no trânsito próximo ao Pavilhão de Exposições Foto: Divulgação Detran-DF
  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 12/02/2026 21:43
SIGA
x