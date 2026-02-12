Trânsito sofre alterações em diversas regiões para a folia brasiliense

Devido a diversos eventos de carnaval no fim de semana, o Detran-DF fará algumas alterações para garantir um tráfego seguro para motoristas e foliões. As ações ocorrem em vias de Águas Claras, Asa Sul, Parque da Cidade e Taguatinga, tendo início no próximo sábado (14/2) até o domingo de carnaval (15/2).

A Rua do Lazer de Águas Claras, na Avenida Boulevard Norte, receberá o Bloco Baile da Piki, das 14h às 22h, no sábado (14/2). Para garantir a organização do trânsito, as equipes de fiscalização implantarão sinalização nas vias adjacentes a fim de coibir o estacionamento irregular. Durante os eventos, além de auxiliar na travessia de pedestres, os agentes realizarão patrulhamento na região para assegurar a fluidez do tráfego e coibir infrações.

Confira as modificações no trânsito de Águas Claras (foto: Divulgação Detran-DF)

No domingo (15/2), a mesma via receberá outros blocos. Desta vez, o Bloco Florestino, das 9h às 14h, e, em seguida, com o Bloco da Toca, das 14h às 22h. As mudanças no trânsito serão mantidas.

Parque da Cidade – Pavilhão de Exposições

O Pavilhão de Exposições irá receber eventos durante todos os dias de carnaval. O Congresso Geral da União de Mocidades das Assembleias de Deus de Brasília (UMADEB) irá acontecer de sábado até terça-feira (17/2). No primeiro dia, o evento ocorrerá das 18h às 23h. Nos demais dias, ocorrerá das 9h às 23h.

Confira as modificações no trânsito próximo ao Pavilhão de Exposições (foto: Divulgação Detran-DF)

Os agentes do Detran-DF atuarão no controle de tráfego nas imediações do Pavilhão, em pontos fixos e realizando o patrulhamento na região a fim de melhorar a fluidez, auxiliar a travessia de pedestres e coibir infrações. As equipes farão a sinalização da faixa de desaceleração para a entrada e a saída de veículos dos estacionamentos nº 1 e nº 2.

Taguatinga

No fim de semana de carnaval, o trânsito de Taguatinga também sofrerá alterações. Das 13h às 20h do sábado (14/2), será realizado o evento carnavalesco do Bloco Mamãe Taguá no estacionamento do Centro Cultural do Taguaparque, em Taguatinga Norte. Já no domingo (15/2), das 16h às 23h, o mesmo local receberá o Bloco Àsé Dúdú.

Confira as modificações no trânsito em Tagautinga (foto: Divulgação Detran-DF)

Nas duas localidades, equipes do Detran-DF farão a sinalização da via principal do Taguaparque, em frente à administração, para evitar que motoristas estacionem de forma irregular. As vias adjacentes serão monitoradas por agentes do Detran-DF e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).

Asa Sul - Setor Bancário Sul

O Bloco Aparelhinho irá movimentar o Setor Bancário Sul (SBS) no sábado (14/2). Por conta da movimentação do evento, que acontece das 11h às 19h, o Detran irá realizar interdições nas vias próximas ao bloquinho. Visando anteceder os perigos da movimentação, a partir das 23h59 da próxima sexta-feira (13/2), a via interna do SBS será interditada, que será exclusiva para o deslocamento do público.

Confira as modificações no trânsito no Setor Bancário (foto: Divulgação Detran-DF)

Parque da Cidade - Ana Lídia

Das 13h às 20h, o Bloco da Baratinha irá acontecer no estacionamento do Parque Ana Lídia no domingo (15/2). Equipes do Detran-DF irão realizar interdições no espaço e a implementação de sinalização a partir das 23h59 do sábado (14/2). O acesso à via S2, pela via S1, na altura do Parque da Cidade, será interditado. O trecho isolado na via S2 facilitará a circulação de pedestres. Aos condutores, a orientação é que utilizem o estacionamento nº 13 do Parque da Cidade.

