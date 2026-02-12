Brasilienses vão às compras em busca da fantasia ideal

O roteiro dos bloquinhos não é a única preocupação dos foliões para o carnaval. Decidir entre gatinho ou sereia, Homem Aranha ou Batman, também faz parte da escolha dos brasilienses para a festa. Segundo atendentes em lojas de fantasia, a tendência este ano é apostar nos acessórios e no improviso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A estudante Laura Silva, 18 anos, vai combinar a fantasia com a amiga Sofia Lazzari, 20. Elas vão vestidas das personagens Ilya e Shane da série Rivalidade Ardente, da HBO Max. "Meu amor pela série me inspirou a escolher a fantasia, virou uma das minhas favoritas", explica Laura. "Também escolhi a personagem porque ela tem cabelo cacheado igual ao meu; vai ser legal ser ela por um dia", acrescenta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: DF terá transporte público gratuito durante o Carnaval

Para não gastar muito, resolveram tentar algo mais básico. "Vai ser tudo no improviso, mandamos fazer as camisas, mas vamos construir os tacos sozinhas", diz. A forma como as pessoas se vestem no carnaval faz toda diferença, na opinião da jovem. "Tem amizades e conexões que a gente só faz quando reconhece a fantasia dos outros", afirma.

Na loja Bem Lindinhas Fantasias, do Sudoeste, a campeã de vendas é a fantasia de sereia para crianças. No caso dos meninos, Mário Kart é o mais procurado. "Os adultos costumam procurar fantasias montáveis, acessórios, tiaras e maquiagens", conta a atendente Maisa Rezende.

Maisa Rezende, da Bem Lindinha Fantasias (foto: Walkyria Lagaci / CB Press)

O carnaval é o período em que a loja tem o maior movimento. Mesmo pequenas, as filas ocupam quase todo espaço do estabelecimento. "É uma época bem corrida", diz a vendedora.

O soldado Vitor Lima, 19, ainda não sabe que roupa usar. "Nada em mente. Vou acabar decidindo em cima da hora", aponta. Lima não costuma pular carnaval, mas este ano, resolveu se arriscar na folia. "Confesso que estou com uma grande expectativa para essa celebração, não vejo a hora de ver como é de fato."

Na Camarim Fantasias, da Asa Sul, a procura ainda é baixa. "O brasileiro costuma deixar tudo para última hora", avalia a gerente do estabelecimento, Alcileide Lima. As fantasias mais procuradas na loja são um pouco incomuns: "Árabe e grego é o que mais sai". Além dessas, princesas, super-heróis e piratas lideram as buscas.

Gerente da loja Camarim Fantasias, Alcileide Lima (foto: Walkyria Lagaci / CB Press)

Tendência

A tendência das fantasias que envolvem se pintar em grupo ganhou força no país com os foliões se vestindo de Fred Mercury prateado, mas ao longo dos anos, o costume continuou, com fantasias como Divertidamente e Backyardigans.

O universitário Luciano Quintino, 21, e os amigos combinam fantasias todos os anos para o carnaval. Em 2024, foram fantasiados de Minions e no ano passado, de Smurfs. "Tivemos a ideia de fazer isso porque na gringa eles têm costume de se fantasiar para ver filmes. Nisso, a febre veio para o Brasil, só que deram uma 'abrasileirada' na tradição", com temas específicos", conta.

Este ano, os 16 amigos vão se fantasiar de 101 Dálmatas. "Não somos 101 amigos, mas seria bem engraçado se fôssemos."

Leia também: Carnaval expõe força da economia criativa e seus desafios

No Armarinho Milano, do Sudoeste, a procura por tem sido maior pelo público adulto. "O que mais compram são as tiarinhas para montar as fantasias, principalmente de animais", destaca a vendedora Meire Souza. "Palhacinho também é uma tendência deste ano, temos vendido muito", completa.

Meire Souza, vendedora do Armarinho Milano (foto: Walkyria Lagaci / CB Press)

Além disso, a comerciante ressalta que trajes elaborados não estão vendendo muito. "Hoje em dia, as pessoas estão procurando opções mais simples, então, costumam comprar acessórios e maquiagens para montar em casa", exemplifica.

Para Marília Barbosa, vendedora da Casas & Festas, em Taguatinga, a fantasia mais diferente foi procurada pelos fãs da cantora Marina Sena. "Volta e meia, alguns clientes mais jovens pedem acessórios coloridos ou ideias para ficarem iguais à famosa", relata a vendedora.

Segundo ela, figuras de desenhos animados foram "bastante" buscados pelos foliões. "Eu achei muito engraçado quando alguns rapazes me pediram orelhas de burro para se fantasiarem dos personagens do Shrek e algumas orelhas de rato para o filme do Rattatouille."



















CB Folia

Para celebrar a energia do carnaval brasiliense, o Correio inicia a 9ª edição do Prêmio #CBFolia 2026. O projeto busca valorizar todas as expressões de criatividade da folia no Distrito Federal. O público pode acessar um portal exclusivo que oferece uma cobertura abrangente do carnaval de Brasília, incluindo roteiros dos blocos de rua, sugestões de maquiagem, fantasias e looks, além de serviços e informações úteis para aproveitar a festa com segurança, responsabilidade e diversão.

A premiação avaliará blocos e foliões de várias regiões administrativas do DF, tanto por Júri Técnico quanto por Voto Popular. A Comissão Julgadora, designada pelo Correio, é formada por profissionais da área de jornalismo, escolhidos a critério dos organizadores. Os desfiles de rua serão acompanhados de perto pelo júri, que atribuirá notas de 0 a 10, considerando critérios específicos e seus respectivos pesos: animação no bloco (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).

A votação popular para o Melhor Bloco de Rua — Voto Popular é exclusivamente pelo site carnaval.correiobraziliense.com.br/2026. Cada internauta pode registrar apenas um voto, utilizando um e-mail cadastrado no Gmail, e escolher um bloco favorito.

"Não é não"

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) estará nas ruas de amanhã a terça-feira com a campanha Pedi pra parar, parou! Depois do não, tudo é importunação. O projeto busca reforçar a segurança das mulheres e garantir o direito delas de aproveitarem as festas sem quaisquer violações de direitos.

A ação incluirá a distribuição de acessórios como adesivos, máscaras e leques com a mensagem "Não é não". Serão percorridos os locais onde ocorrerão os blocos. As equipes também pretendem visitar os centros onde a segurança pública irá operar.

O objetivo é acompanhar o trabalho e qualquer registro de ocorrência que possa surgir. Durante o carnaval, a Ouvidoria das Mulheres do MPDFT estará de plantão das 12h às 18h para receber denúncias via WhatsApp (61) 99847-7592 e pelo número 127 (ligação gratuita). Para registrar quaisquer ocorrências, as vítimas devem procurar a delegacia mais próxima.

Programação DF Folia

As festas carnavalescas no DF ocorrem diversas regiões do DF. A programação do DF Folia 2026, divulgada pela Secec, começou no dia 7 e segue até 1º de março. Confira:

13 de fevereiro (sexta-feira)

» Charanga da Alegria, 14h às 19h30, St. QI, Taguatinga

» System Safadown, 15h às 22h, Setor Comercial Sul (Setor Carnavalesco Sul, Plano Piloto)

» Veja aqui a programação completa

Colaborou Luiz Francisco*

*Estagiários sob a supervisão de Malcia Afonso



