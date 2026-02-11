Bloquinho une cultura do Norte, Nordeste e Centro-Oeste na Vila Planalto

A Vila Planalto também será palco da edição de 2026 do DF Folia. O bloco Charrete vai sair às ruas unindo manifestações culturais de três regiões do Brasil: Norte, Nordeste e Centro-oeste. A apresentação ocorre no próximo domingo (15/2), na Praça Zé Ramalho, com entrada gratuita.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O bloco nasceu em 2019 da união entre a banda Charretinha do Forró e a fanfarra Tropicaos. A ideia do grupo é unir e valorizar as diferentes manifestações culturais brasileiras.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Na edição de 2026, as apresentações vão homenagear Joãozinho da Vila, referência histórica da cultura popular local e da organização comunitária do carnaval da Vila Planalto. Para manter viva a memória de Joãozinho, as apresentações serão em diferentes estilos, com influências de forró, brega, reggae e canção popular em linguagem contemporânea. Além disso, estão confirmadas apresentações de Charretinha do Forró, sets de DJs e participações de coletivos culturais do Distrito Federal.
As instalações do evento terão estruturas acessíveis, com banheiros adaptados, áreas reservadas para pessoas com deficiência, intérpretes de Libras e ações de conscientização voltadas ao respeito e à convivência segura.
Confira a programação completa:
13h00 - Concentração
13h30 - Vilões da Vila
14h00 - Pororoca
15h30 - Rollyvan, a voz de milhões
16h00 - Charretinha do Forró
18h00 - Pororoca
18h30 - Bregue DF
20h00 - Encerramento
Serviço:
Data: 15 de Fevereiro, Domingo de Carnaval
Horário: das 13h às 20h
Local: Vila Planalto – Praça Zé Ramalho
Saiba Mais