Bloquinho une cultura do Norte, Nordeste e Centro-Oeste na Vila Planalto

A Vila Planalto também será palco da edição de 2026 do DF Folia. O bloco Charrete vai sair às ruas unindo manifestações culturais de três regiões do Brasil: Norte, Nordeste e Centro-oeste. A apresentação ocorre no próximo domingo (15/2), na Praça Zé Ramalho, com entrada gratuita.

O bloco nasceu em 2019 da união entre a banda Charretinha do Forró e a fanfarra Tropicaos. A ideia do grupo é unir e valorizar as diferentes manifestações culturais brasileiras.

Na edição de 2026, as apresentações vão homenagear Joãozinho da Vila, referência histórica da cultura popular local e da organização comunitária do carnaval da Vila Planalto. Para manter viva a memória de Joãozinho, as apresentações serão em diferentes estilos, com influências de forró, brega, reggae e canção popular em linguagem contemporânea. Além disso, estão confirmadas apresentações de Charretinha do Forró, sets de DJs e participações de coletivos culturais do Distrito Federal.

As instalações do evento terão estruturas acessíveis, com banheiros adaptados, áreas reservadas para pessoas com deficiência, intérpretes de Libras e ações de conscientização voltadas ao respeito e à convivência segura.

13h00 - Concentração

13h30 - Vilões da Vila

14h00 - Pororoca

15h30 - Rollyvan, a voz de milhões

16h00 - Charretinha do Forró

18h00 - Pororoca

18h30 - Bregue DF

20h00 - Encerramento

Serviço:

Data: 15 de Fevereiro, Domingo de Carnaval

Horário: das 13h às 20h

Local: Vila Planalto – Praça Zé Ramalho