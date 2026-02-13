Polícia do DF divulga imagem de foragido por estupro de vulnerável - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) divulgou imagem de autor de estupro de vulnerável e solicita amplo compartilhamento.

Wesley Pereira Grangeiro está foragido da justiça pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em 2021. O criminoso também tem diversas ocorrências de importunação sexual contra mulheres.

Wesley Pereira Grangeiro está foragido da justiça pelo crime de estupro de vulnerável (foto: Divulgação/PCDF)

Considerando a necessidade de captura e a proteção à coletividade (incolumidade das pessoas), a DPCA solicita a colaboração da população para que o autor seja preso. A Polícia Civil do Distrito Federal disponibiliza os seguintes canais para denúncia, com sigilo absoluto:

• Disque-Denúncia: telefone 197 (ligação gratuita – 24 horas)

• E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

• WhatsApp: (61) 98626-1197

• Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197

* Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia