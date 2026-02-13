InícioCidades DF
CRIME

Polícia do DF divulga imagem de foragido por estupro de vulnerável

Wesley Pereira Grangeiro está foragido da justiça pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em 2021

Polícia do DF divulga imagem de foragido por estupro de vulnerável
Polícia do DF divulga imagem de foragido por estupro de vulnerável - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) divulgou imagem de autor de estupro de vulnerável e solicita amplo compartilhamento. 

Wesley Pereira Grangeiro está foragido da justiça pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em 2021. O criminoso também tem diversas ocorrências de importunação sexual contra mulheres.

Wesley Pereira Grangeiro está foragido da justiça pelo crime de estupro de vulnerável
Wesley Pereira Grangeiro está foragido da justiça pelo crime de estupro de vulnerável (foto: Divulgação/PCDF)

Considerando a necessidade de captura e a proteção à coletividade (incolumidade das pessoas), a DPCA solicita a colaboração da população para que o autor seja preso. A Polícia Civil do Distrito Federal disponibiliza os seguintes canais para denúncia, com sigilo absoluto:

• Disque-Denúncia: telefone 197 (ligação gratuita – 24 horas)

• E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

• WhatsApp: (61) 98626-1197

• Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197

* Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 13/02/2026 09:02
